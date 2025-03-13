Старейшее модное место Сеула - (1)

Западная стена дворца Кёнбок-кун простирается примерно на 800 м от станции метро «Кёнбоккун» до «Чхонвадэ саранчхэ», музея и культурного пространства, знакомящего с корейской традиционной культурой и наследием корейских президентов.

Сочхон, что в переводе означает «Западная деревня», получил такое имя, поскольку находится на западе от дворца Кёнбок-кун. Этот район, расположенный в самом сердце столицы, имеет богатую и глубокую историю. В эпоху Чосон здесь жили члены королевской семьи, представители знати и образованная верхушка общества, а в период позднего Нового времени в Сочхоне оставили свой неизгладимый след многочисленные литераторы и деятели искусств. Сочхон, что в переводе означает «Западная деревня», получил такое имя, поскольку находится на западе от дворца Кёнбок-кун. Этот район, расположенный в самом сердце столицы, имеет богатую и глубокую историю. В эпоху Чосон здесь жили члены королевской семьи, представители знати и образованная верхушка общества, а в период позднего Нового времени в Сочхоне оставили свой неизгладимый след многочисленные литераторы и деятели искусств.

Сочхон отличает не только великолепная природа - это также благоприятное место с точки зрения традиционной корейской геомантии: на севере от него находится гора Пэгак (백악), на западе - гора Инван-сан (인왕산), на востоке - дворец Кёнбок-кун, главный дворец династии Чосон, а на юге - алтарь Сачжиктан (사직단).

Сочхон является также одним из старейших кварталов Сеула. В 1068 году, в эпоху Корё, недалеко от того места, где сейчас находятся Кёнбок-кун и бывшая президентская резиденция Чхонвадэ, был построен временный дворец. Предполагается, что именно тогда расположенный рядом Сочхон сформировался как городской квартал.

Сочхон по-настоящему заявил о себе в истории страны с началом строительства Кёнбок-куна. Свергнув династию Корё, король Тхэчжо основал Чосон и в 1394 году перенёс столицу в нынешний Сеул. В следующем году вокруг дворца, строительство которого уже было завершено, естественно выросли государственные учреждения и жилые дома. В эпоху Чосон у Сочхона было много имён, из которых особенно часто использовались Чан-дон (장동) и Чаный-дон (장의동).





Вид на дворцовую стену вокруг ворот Ёнчху-мун из здания некоммерческого культурного фонда «Арымчиги», занимающегося защитой и сохранением традиционного культурного наследия Кореи.





Место рождения королей

В первой половине эпохи Чосон самым знаменитым местом в Сочхоне был дом пятого сына Тхэчжо Ли Бан Вона, который взошёл на трон как король Тхэчжон. В этой частной резиденции, предположительно находившейся в нынешнем Тхоный-доне (통의동), родились четыре короля династии Чосон: сам Тхэчжон, его сын и два внука. Наследные принцы обычно жили во дворце, поэтому тот факт, что Тхэчжон и его потомки родились в частной резиденции, означает, что изначально они не были прямыми наследниками трона.

Тем не менее сын Тхэчжона Сэчжон и его внуки Мунчжон и Сечжо смогли по очереди стать королями, поскольку Ли Бан Вон, осуществив дворцовый переворот, сумел занять трон. Из всех королей династии Чосон Сэчжон, сын Тхэчжона, оставил самое великое наследие. Он изобрёл хангыль, расширил территорию страны и добился прогресса в развитии наук и технологий.

В первой половине эпохи Чосон в Сочхоне жили также многочисленные члены королевской семьи, в числе которых был и принц Анпхён, сына Сэчжона. Именно в его доме именитый мастер пейзажной живописи первой половины эпохи Чосон Ан Гён написал известную картину «Путешествие во сне в страну цветущих персиков». По заказу принца художник изобразил райскую землю, которую тот увидел во сне. Сейчас это произведение находится в Центральной библиотеке Университета Тэнри в Японии.

Ёнчжо, считающийся самым выдающимся королём второй половины эпохи Чосон, до того как взойти на трон, жил во дворце Чханый-гун, в южной части Сочхона. Впоследствии Ёнчжо часто посещал этот дворец и написал несколько стихотворений о времени, проведённом в Чханый-гуне. Он также устроил в северной части Сочхона молельню в память о своей матери, женщине низкого происхождения, и часто молился там.





Книжный магазин «Тэо», открывшийся в 1951 году, известен как самый старый книжный в Сеуле. В последнее время он работает как культурное пространство и кафе.





Ким Гю Вон, старший корреспондент «Хангёре 21»

Чхве Тхэ Вон, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



