Шоубиз сегодня от 12 марта

7 марта состоялась премьера долгожданного сериала «Ты хорошо поработала» с Пак Бо Гомом и IU в главных ролях.

7 марта на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера долгожданного сериала «폭싹 속았수다». Это значит оно «수고 많으셨습니다» или «Вы потрудились на славу». Для англоязычной аудитории переводчики придумали совершенно другое название, которое переводится «Когда жизнь дает тебе мандарины». Ну а русскоговорящие могут найти этот сериал под разными названиями, чаще всего это «Ты хорошо поработала» или «Когда жизнь дарит тебе мандарины». Сериал этот был очень ожидаем потому, что главные роли в нем исполнили актер Пак Бо Гом (박보검) и певица IU, которая также является и талантливой актрисой. Режиссером сериала стал Ким Вон Сок (김원석), который руководил съемками таких хитов, как «Мисэн» (미생), «Сигнал» (시그널) и «Мой ачжосси» (나의 아저씨). Сценарий принадлежит перу Им Сан Чхун (임상춘), которая также работала над сериалами «Когда цветет камелия» (동백꽃 필 무렵) и «Мой третьесортный путь» (쌈 마이웨이). Кроме того было заявлено, что бюджет этого сериала составляет не много - не мало 60 млрд вон, то есть почти 42 млн долларов! Итак, давайте узнаем, какая история потребовала так много денег для экранизации! Действие разворачивается в 1960-е года на Чечжудо, самом большом острове и самой маленькой провинции Республики Корея. IU сыграла девушку по имени О Э Сун (오애순). Э Сун родилась и выросла на острове в небогатой семье. Бедственное положение родителей и обделенное детство не раз заставляли девочку быть не по годам жесткой и стойкой. Но в теле хрупкой Э Сун уживаются бунтарский дух, который посыпается, когда надо отстоять свои интересы, и тонкая творческая натура. Э Сун подобна цветку, который растет под высокой бетонной стеной, что не пропускает ни лучика, но все равно умудряется подставить свое личико солнцу. Даже не смотря на отсутствие возможности ходить в школу, она радуется жизни, относится ко всему и ко всем с позитивом, не стесняется слез, смеется так, что ее слышно на другом конце моря, а еще увлекается литературой и мечтает однажды стать поэтессой. Пак Бо Гом исполняет роль Ян Гван Сика (양관식). Гван Сик - необычайно искренний и прилежный молодой человек. Если Э Сун можно сравнить с жизнелюбивым цветком, то он – сталь. В жизни парень довольно молчалив и не привык проявлять эмоции, но в свои юные годы он уже прекрасно знает, насколько сильным оружием является преданность. Парень уже долго всем сердцем любит Э Сун, и пусть он не смыслит в романтике и не всегда знает, как реагировать на неожиданные слезы или громкий смех Э Сун, если уж он решил быть рядом с ней, то будет поддерживать и помогать ей во всем до самого конца. В общем, сериал «Ты хорошо поработала» - это захватывающая история жизни и приключениях излишне эмоциональной девушки-бунтарки и чрезмерно спокойного парня, который абсолютно не понимает, чего она хочет, но всеми силами старается быть с ней. Кажется, сериал оправдывает надежды зрителей, и по состоянию на 9 марта занял 7 место в международном рейтинге Netflix, а также 1 место в Корее, Сингапуре, Вьетнаме и других стран Азии. В общей сложности «Ты хорошо поработала» вошел в 10-ку рейтингов 43 стран мира. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 12 марта.

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