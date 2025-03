Юн Мин Су выразил соболезнования в связи со смертью Хви Сона

ⓒ YONHAP News

Днём 10 марта 43-летний певец Хви Сон был найден мёртвым у себя дома в столичном муниципальном округе Кванчжин-гу. Представители агентства Tajo Entertainment сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Они добавили: «Мы убиты горем, сообщая эту печальную новость всем фанатам, которые любили и всегда поддерживали Хви Сона. Пожалуйста, помолитесь за то, чтобы его душа упокоилась с миром». Чтобы почтить память покойного, певец Юн Мин Су опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он вместе с Хви Соном поет "That I Was Once by Your Side (내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸)". В пояснении к видео он написал: "Хви Сон, теперь со спокойной душой пой и занимайся музыкой. Я никогда не забуду твою чистоту и искренность. Давай встретимся снова и споём вместе". Хви Сон дебютировал в музыкальной индустрии в 2002 году с альбомом «Like A Movie». С тех пор он снискал большую любовь благодаря таким хитам как «Incurable Disease (불치병)», «Insomnia» и «I Thought About Marriage (결혼까지 생각했어)».