10 марта компания Walt Disney Company Korea объявила, что Су Чжи приняла участие в записи саундтрека "Waiting On A Wish" к фильму "Белоснежка". Ранее компания Disney сообщила, что выбрала Су Чжи в качестве специального музыкального исполнителя для фильма. Су Чжи исполнила композицию под названием "A Heartfelt Wish" - песню Белоснежки о стремлении противостоять злой королеве, которая правит королевством (роль злой королевы в фильме сыграла актриса Галь Гадот). В сети опубликован тизер музыкального видео, в котором Су Чжи в красном плаще поёт посреди заснеженного леса.