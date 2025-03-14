Со Ю Чжин раскрыла семейную историю

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На днях актриса Со Ю Чжин удивила всех, рассказав, что разница в возрасте между её родителями составляет целых 30 лет. Она также поделилась, что её отец женат не в первый раз и повторно женился на 25-летней девушке, когда ему было 55 лет. Затем через год у них родилась Со Ю Чжин. Актриса рассказала о знакомстве отца с матерью: «Мама работала в той же компании, что и отец, и он ей нравился. Отец же овдовел и в одиночку воспитывал троих детей. Мама считала его классным, поэтому заботливо относилась к его детям. И однажды дети сказали: "Папа, пожалуйста, женись на ней"». Со Ю Чжин также отметила, что дети отца от первой жены намного старше её, и их дети, т.е. племянники - почти её ровесники. Но, несмотря на такие запутанные семейные отношения, актриса подчеркнула, что она хорошо ладит со всеми, и они часто проводят время вместе за рюмкой спиртного.