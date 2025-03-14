Старейшее модное место Сеула - (2)

Вдоль главных улиц в Сочхоне выстроились большие здания, но, если забраться поглубже, можно обнаружить напоминающую лабиринт сеть узких переулков, заполненных очарованием старины.





Клан Кимов из Чан-дона

Одним из самых знаменитых представителей учёной знати эпохи Чосон был Ким Сан Хон (김상헌). В фильме «Крепость Намсан» Ким Сан Хон, проявляя несгибаемый дух, призывает сражаться против вторгшейся в страну империи Цин.

Ким Сан Хон не только сам добился высот как гражданский чиновник - его потомки тоже занимали ключевые посты в государстве. Клан Кима был сердцем самой могущественной группировки второй половины эпохи Чосон, из которой вышло 15 чиновников ранга чонсын (премьер-министр и заместитель премьер-министра) и 35 чиновников ранга пхансо (министр). Этот клан происходил из Андона провинции Кёнсан-Пукто, но поскольку Ким Сан Хон и его братья жили в Сочхоне, в то время они были более известны как клан Кимов из Чан-дона (장동). Сочхон стал знаменитым благодаря многочисленным текстам Кима, среди которых есть 10 стихотворений с впечатлениями от наиболее живописных мест Сочхона, запись о посещении горы Инван-сан, а также стихотворение, в котором сановник выразил свою тоску по родине, когда томился пленником в цинском Китае.

Представители клана Кимов из Чан-дона, обладая политической властью, имели большое влияние и в сфере культуры. Потомки Ким Сан Хона оказывали поддержку Чон Сону, одному из величайших художников второй половины эпохи Чосон. В знак признательности художник изобразил место проживания клана, Сочхон, в своём «Альбоме восьми видов Чан-дона». В поздние годы своей жизни Чон Сон создал шедевр «Гора Инван-сан после дождя» («Инванчесэкто»), на котором изобразил гору Инван-сан, если смотреть на неё из нынешнего Пукчхона - квартала, расположенного севернее дворца Кёнбок-кун.

Между тем во второй половине эпохи Чосон вследствие развития коммерции и смягчения сословных ограничений повысился статус чунинов, или «средних людей», которые, будучи чиновниками невысоких рангов, жили в центральной и южной частях Сочхона. По мере увеличения возможностей получить образование они осваивали культуру чосонской знати - янбанов. Многие из них занимались литературной деятельностью, участвовали в регулярных поэтических собраниях в окрестностях горы Инван-сан. Самым знаменитым из них было поэтическое собрание «Сосновый сад», которое сыграло важную роль, дав возможность литературе чунинов пустить корни в культуру чосонского общества, основу которой составляла литература знати. Это сообщество, способствовавшее расцвету литературы чунинов, издало несколько поэтических сборников и вело активную деятельность вплоть до начала XIX века.





В Сочхоне можно часто увидеть, как гармонично сосуществуют модернизированные ханоки, построенные в 1920-1930-х годах, и современные здания. Вдалеке виднеется знаковое место Сочхона – гора Инвансан.





Сочхон в период позднего Нового времени

В период японского правления в Сочхоне строили большие дома и селились сторонники японцев. В частности, Юн Док Ён построил здесь огромный дом в западном стиле площадью около 800 пхёнов (ок. 2645 кв. м), который на тот момент был крупнейшим частным домом. Этот особняк сгорел в 1960-е годы, но дом, который Юн построил для своей дочери, а также ханок, где жила его любовница, сохранились до наших дней. В доме дочери Юна сейчас находится Художественный музей Пак Но Су, тогда как ханок власти Сеула планируют перестроить и открыть для широкой публики.

В период японского правления и после Освобождения в Сочхоне работали многие выдающиеся поэты, писатели и художники, оставившие неизгладимый след в истории литературы и истории живописи Кореи. Из крупных деятелей литературы это были Ли Сан, прославившийся своей авангардистской поэзией, прозой и эссе, а также поэты Ли Юк Са и Юн Дон Чжу, известные своей антияпонской риторикой. В Сочхоне также работали выдающиеся художники: Ку Бон Ун (구본웅), Ли Кхвэ Дэ (이쾌대), выплёскивавший на свои полотна мощную нарративную энергию, а также Ли Чжун Соп (이중섭), чьи картины были проникнуты местной лирикой.





В этом доме более 20 лет жил Ли Сан (1910 – 1937), поэт, писатель и архитектор, оставивший огромный след в истории культуры Кореи позднего Нового и Новейшего времени. Дом должны были снести, но Национальное общество охраны культурного наследия в 2009 году на пожертвования граждан и взносы предприятий смогло выкупить его. На одной из стен внутри дома можно увидеть архив произведений И Сана, упорядоченных по годам.

© The Federation of Korean Cultural Centers





После Освобождения самым важным событием для Сочхона была Апрельская революция 1960 года. Протестуя против нечестных выборов, студенты и горожане стеклись к дворцу Кёнмудэ (сейчас Чхонвадэ), где находился президент Ли Сын Ман. Полиция открыла огонь по толпе в зоне нынешней улицы Хёчжаро и площади с фонтаном перед Чхонвадэ, и это разожгло пламя революции.

Начиная с эпохи Чосон Сочхон, как и Пукчхон, был одним из лучших жилых кварталов столицы, но в 1960-1970-х годах, в период правления диктатора Пак Чон Хи, он стал приходить в упадок, поскольку с усилением охраны Чхонвадэ окрестные кварталы тоже оказались под строгим контролем. После событий Движения за демократизацию 1987 года в Сочхоне были сняты многие ограничения. Позднее, с 2010 года, правительство начало оказывать поддержку кварталам с традиционными домами, что позволило Сочхону, благословлённому природой и наделённому богатой историей и культурой, стать одним из самых посещаемых мест столицы.









Ким Гю Вон, старший корреспондент «Хангёре 21»

Чхве Тхэ Вон, фотограф

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.







