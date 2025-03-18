Ким О Кхи: саксофонист, ломающий стереотипы





Дорогие друзья, третий выпуск «Музыкального марафона» марта мы посвятили творчеству музыканта-саксофониста и композитора Ким О Кхи (김오키). Разговаривая о его музыке и жизни, мы послушали джазовый альбом коллектива Ким О Кхи и Saturnballad (김오키 새턴발리드), выпущенный совместно с хип-хоп лейблом Amoeba Culture. Альбом состоит из каверов в стиле джаз на самые известные композиции артистов лейбла, среди которых Dynamic Duo, Crush, Primary и другие.

К сожалению, о таком талантливом музыканте, как Ким О Кхи в Интернете не так много информации. Например, неизвестно, когда он родился, но можно предположить, что ему чуть больше 40 лет, неизвестно и то, настоящее ли это имя Ким О Кхи, скорее всего, нет. В своих интервью музыкант рассказывает интересную историю о том, как он начал заниматься музыкой, точнее, игрой на саксофоне. Однажды он услышал игру легендарного джазового музыканта Майлза Дэвиса. Все мы знаем, что маэстро играл на трубе, но почему-то Ким О Кхи решил, что это как раз саксофон и ему обязательно нужно научиться играть на нем. Случилось это довольно поздно, тогда музыканту было уже 25 лет. До этого Ким О Кхи работал в секции по занятиям тхэквондо, потом работал в обычном офисе, тогда же начал играть на саксофоне вместе с таким же музыкантами-любителями после работы и на выходных. В 2009 году Ким О Кхи решил уволиться с работы и начал посвящать все свое время музыке выступлениям в джаз-клубах. Творчество так затянуло его, что, говорят, музыкант писал музыку буквально каждый день. Так, в 2013 году свет увидел первый альбом Ким О Кхи «Cherubim`s Wrath» или «Гнев херувима».

Первые шаги Ким О Кхи в мире корейского джаза получили неоднозначные оценки. «Я шел совершенно иным путем, нежели другие джаз-музыканты. Ведь они получили традиционное музыкальное образование, учились за границей, выступали на именитых сценах, а потом вдруг появился я начал делать все по-другому. Сперва мне было нелегко, кто-то поддерживал меня, но были и те, кто откровенно презирал», - рассказывает Ким О Кхи. Тем не менее, за первый альбом «Гнев херувима» он был удостоен награды за лучшее инструментальное исполнение на Korean Music Awards в 2013 году.

С 2014 года Ким О Кхи работает с 12-ю музыкантами, и этот коллектив называется Ким О Кхи и Чертово безумие (김오키 뻐킹매드니스). «Сначала я пробовал порепетировать с одними ребятами, потом с другими, потом с третьими. И вот так однажды нас собралось 12 человек. Два барабанщика, два басиста и несколько исполнителей на духовых инструментах. Мы никогда раньше не играли вместе, но первая репетиция прошла безупречно. Поэтому мы решили, что собираться порепетировать больше не будем», - поделился Ким О Кхи.