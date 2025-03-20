«Air» против «Baby, Not Baby»: Е Чжи из ITZY и Сыль Ги из Red Velvet представили свои сольные работы в один день, 10 марта

Женская сила продолжает доминировать в корейской музыкальной индустрии! На фоне успеха релизов популярных женских K-POP коллективов, все больше их участниц решают попробовать свои силы в качестве сольных исполнительниц. Вот и Е Чжи (예지) стала первой участницей популярной герлз-группы ITZY, которая представила сольный релиз. 10 марта артистка представила свой первый мини-альбом «AIR», который увидел свет спустя 6 лет после ее дебюта в ITZY в 2019 году. Поскольку это ее первый альбом, певица вложила много усилий в создание песен, в частности, лично участвовала в написании текста заглавной композиции «Air». В своем интервью певица поделилась: «Для моего дебюта я попыталась выбрать песню, которая продемонстрировала бы мою ауру, я ее сравниваю с потоком воздуха. Кроме того, с помощью таких эпитетов, как «ты не даешь мне вздохнуть», я хотела выразить свои ощущения, которые я испытываю сейчас, в начале нового пути. У меня действительно перехватывает дыхание от всех этих эмоций!».

Еще одна участница популярного женского коллектива Red Velvet Сыль Ги (슬기) в тот же день, 10 марта, представила свой сольный релиз, правда, не первый, как у Е Чжи. Второй мини-альбом артистки получил название «Accidentally On Purpose» или «Случайно, но намеренно» и был выпущен спустя два с половиной года после премьеры предыдущего релиза. Его заглавная песня «Baby, Not Baby» содержит уверенное послание о том, что не стоит ограничивать себя образом, которого ожидают от тебя другие. Главное – сосредоточиться на своем истинном «я». Песня была создана одним из главных хитмейкеров Кореи KENZIE, с которой Сыль Ги сотрудничает уже не один год. Думаю, именно поэтому композитор прекрасно отразила в песне настоящую личность Сыль Ги. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 19 марта.

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