Женский Куккык: пребывая на краю вечности (여성국극 끊어질듯 이어지고 사라질듯 영원하다 / Women’s Gukgeuk: Enduring on the Edge of Time)





Режиссёр: Ю Су Ён

В ролях: Чо Ён Сук, Пак Су Бин, Хван Чжи Ён, Ли Со Чжа, Ли Ок Чхон, Ким Сон Е, Ли Ми Чжа

Жанр: Документальный фильм

Премьера: 19 марта 2025 г.





Новый документальный фильм - "Женский Куккык: пребывая на краю вечности" (여성국극 끊어질듯 이어지고 사라질듯 영원하다) - рассказывает историю о традиционном жанре корейского женского мюзикла Куккык. Для одних это забытое искусство, для других - вечная мечта! Пак Су Бин и Хван Чжи Ён, исполнительницы Куккык в третьем поколении, представляют новую историю, ловко балансируя на грани традиций и современности. Особая версия истории "Чхунхянчжон" (춘향전) была создана совместно с Чо Ён Сук - представительницей первого поколения артисток корейского женского мюзикла Куккык. Именно Чо Ён Сук стала прототипом главной героини драмы - "Чоннёни" (정년이).