До чего доведёт скандал Ким Су Хёна с покойной актрисой Ким Сэ Рон?

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Скандал актёра Ким Су Хёна и покойной актрисы Ким Сэ Рон продолжает набирать обороты. После смерти актрисы в СМИ распространились слухи об их романе, начавшемся якобы ещё до её совершеннолетия. Также появились сообщения о том, что актёр знал о её финансовых проблемах после ДТП в нетрезвом состоянии, но намеренно игнорировал её просьбы о помощи, в то время как агентство требовало немедленного возврата долга в размере 480 тысяч долларов. Вообще это не её долг, а сумма компенсации, которую она должна была заплатить киностудии за невозможность участия в запланированных съёмках драмы из-за ДТП. Это звучит очень странно, так как, когда артисты зарабатывают, то делят доходы с агентством, а когда нужно компенсировать, то это становится бременем одних актёров!? Итак, после распространения слухов о романтических отношениях агентство GOLDMEDALIST подтвердило, что Ким Су Хён и Ким Сэ Рон действительно состояли в отношениях, но только после того, как актриса достигла совершеннолетия, и Ким Су Хён не имел никакого отношения к её финансовым проблемам. Но появляются разные доказательства того, что он на самом деле оказался в центре скандала. Однако, несмотря на продолжающиеся споры, Ким Су Хён недавно появился на съёмочной площадке для последующей серии развлекательной программы телеканала MBC "Good Day", что вызвало мощную волну критики. В связи с этим съёмочная группа принесла официальные извинения и заявила о намерении вырезать сцены с участием Ким Су Хёна в оставшихся эпизодах. На данный момент актёр также принимает участие в создании нового сериала OTT-платформы Disney Plus под названием “Подделка” (넉오프). Однако и здесь ситуация не менее напряжённая. Съёмки первого сезона, выход которого запланирован на апрель этого года, уже завершены, и в настоящее время продолжаются съёмки второго сезона. Пока неясно, выйдет ли драма в эфир в намеченные сроки. Представители Disney Korea заявили, что на данный момент никакого решения относительно изменений в расписании принято не было.