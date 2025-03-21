Ли Эль поддержала покойную Ким Сэ Рон

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Актриса Ли Эль (이엘) высказалась по поводу публичной критики покойной Ким Сэ Рон. 17 марта она опубликовала в соцсетях сообщение: «9-летняя девочка ещё слишком мала, и родители должны отвечать за неё, а 15-летнюю считаете уже достаточно взрослой, полагая, что она умеет вредить мужчинам?» Ли Эль, скорее всего, сделала такое заявление относительно ситуации с покойной Ким Сэ Рон. Ранее семья покойной актрисы подтвердила, что она встречалась с актёром Ким Су Хёном с 2015 года, когда ей было 15 лет. Но сторона Ким Су Хёна назвала это ложью, и его фанаты обвиняли покойную и критиковали её семью, мол, родители актрисы заставили дочку зарабатывать для семьи с девяти лет. А до этого они критиковали Ким Сэ Рон, как будто она была намерена разрушить карьеру их звезды - Ким Су Хёна. Похоже, что пост Ли Эль можно считать ответом на критику его фанатов в адрес покойной и её семьи.