Ом Чжи Вон спасла рейтинги драмы выходного дня

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Уикенд-драма KBS 2TV «Позаботься о братьях-орлятах» (독수리 오형제를 부탁해) продолжает набирать популярность. 18 марта были опубликованы закулисные фотографии ведущей актрисы Ом Чжи Вон, которая исполняет главную женскую роль - яркой и обаятельной вдовы Ма Гван Сук. Страстная игра Ом Чжи Вон покорила сердца телезрителей. В образе Ма Гван Сук она согревает зрителей своей уникальной позитивной энергетикой и очаровывает образом яркой «солнечной героини». Опубликованные закулисные кадры продемонстрировали многогранное обаяние Ом Чжи Вон. Её неповторимая красота радует зрителей. Кроме того, её внешний вид прекрасно сочетается с яркими нарядами, которые можно увидеть в драме. Будучи представительницей «Клуба орлов», сильной невесткой и старшей сестрой, Ом Чжи Вон уверенно возглавляет сюжетную линию киноленты, привлекая к себе многочисленные взоры телезрителей.