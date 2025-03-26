Возрождение сити-попа в Корее





Дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорили о таком жанре корейской музыки, как сити-поп. Все правильно, не синти-поп, а сити-поп! Хотя определенно у этих музыкальных направлений есть не одно сходство. В странах СНГ это направление не так распространено, так что сперва мы разобрались, что же это такое. Сити-поп, от английского слова «city», «город» - это музыкальный жанр, который возник в Японии в 1970-80-х годах и сочетает в себе элементы поп-музыки, соула, фанка, джаза, а также электроники, в общем всего того, что японцы переняли с Запада. Этот жанр часто ассоциируется с городским стилем жизни, богатым культурным контекстом и атмосферой процветания японской экономики в тот период. Характерными элементами этого стиля можно назвать эстетику 80-х, использование в музыкальных клипах неоновых цветов и ретро-образов, а также романтическую и мечтательную направленность. Что касается Кореи, не так-то просто ответить на вопрос о том, когда этот жанр просочился в эту страну. На самом деле музыку в похожем стиле исполняли многие корейские артисты еще в 80-х и 90-х, но тогда название «сити-поп» было совсем не распространено, тогда это называли синти-попом и фьюжн-джазом. А первые корейские исполнители сити-попа, каким его знают в мире сегодня, начали появляться в Корее примерно в 2017 году. В общем жанр, можно сказать, довольно новый, но достойных представителей в Корее не мало.

Знакомство с представителями корейского сити-попа мы начали с айдол-грелз группы ARTMS, которая дебютировала всего два года назад. ARTMS официально заявляют, что являются сити-поп группой, скорее всего, первой в истории K-POP. В состав коллектива вошли пять участниц проектной группы LUNA или И Дарэ Сонё (이달의 소녀), и это Ким Рим (김림), Ха Сыль (하슬), Хи Чжин (희진), Чин Соль (진솔) и Чхве Ри (최리). Мы послушали композицию «Candy Crush», которая, по словам участниц, у них самая любимая. Она рисует образы теплой летней ночи и романтического свидания, которое вот-вот норовит прервать рассветное солнце.

Следом мы познакомились с, пожалуй, самой известно корейской сити-поп певицей и композитором Ким А Рым (김아름). Ким А Рым дебютировала на сцене в 2010 году в составе дуэта EZM, а первую сольную работу «YOU & I» представила в 2015 году. С тех пор она то выступала одна, то в уже другом дуэте Wonderful Machine, который выпустил такие песни, как «Espresso» и «So Nice». В 2020 году свет увидел самый известный альбом Ким А Рым «AQUA CITY», а в работе над следующими дискам «WINTER CITY» и «SUMMER CITY» певица тесно сотрудничала с электронным проектом Space Cowboy, их сотрудничество продолжается и сегодня. В 2022 году Ким А Рым выпустила пятый альбом «OCEAN WAVE», классику сити-попа, а в 2023 году — шестой альбом «SEOUL WAVE», в котором ей удалось полностью воссоздать звучание и эмоции 90-х, известных как золотой век мировой поп-музыки. Ким А Рым также создает музыку для других артистов, например, ее почерки четко просчитывается в некоторых песнях герлз-группы Lovelyz.

Следом мы представили слушателям действительно необычную певицу по имени Юкика (유키카). Согласитесь, что это имя больше похоже на японское, чем на корейское? Друзья, оно не просто похоже, это и есть японское имя, ведь Юкика родилась в Японии. Да-да, Юкика – это корейская певица родом из Японии. В чем только она себя не пробовала. До того, как приехать в Корею, артистка работала моделью, потом актрисой дубляжа, потом, покинув Японию, приняла участие в кастинге герлз-группы Real Girls Project, выступала там, затем попробовалась в шоу «Mix Nine», но, к сожалению, не смогла добиться успеха. К сити-попу Юкика пришла в 2019 году, тогда же с песней «NEON» состоялся и ее официальный дебют в качестве корейской сольной артистки. С тех пор она активно выпускает музыку в стиле сити-поп, при этом совмещая семейную жизнь и воспитание ребенка. Да, Юкика в свои 32 года уже жена и мама, что большая редкость для корейской эстрады.

Затем мы познакомились с такими сити-поп исполнителями как Eyedi (아이디), Muzie (뮤지), послушали композиции легендарных Ким Хён Чхоля (김현철) и Пит гва Согым (빛과 소금), а также других.