Новый сериал «Гипер нож» с Пак Ын Бин в главной роли вскоре после премьеры занял 1-е место в рейтинге Disney+ в Корее

19 марта на стриминговой платформе Disney+ состоялась премьера нового сериала «하이퍼나이프» или «Гипер нож». О начале работы над новым проектом Disney+ объявил еще в прошлом году, сериал описывали как «новаторскую работу в жанре медицинский триллер», так что его ждали многие поклонники Халлю по всему миру. И, кажется, «Гипер нож» оправдал все ожидания! Всего через пару дней после премьеры сериал занял 1-е место в рейтинге популярности Disney+ в Корее. Кроме того, «Гипер нож» вошел в Топ-10 рейтинга десяти зарубежных стран, включая Тайвань, Гонконг, Японию, Сингапур и Турцию, подтверждая и свою международную популярность. Лучшего старта и не могло быть, согласитесь, друзья? Так давайте же узнаем, что это за «новаторская работа»! Сериал «Гипер нож» рассказывает историю хирурга по имени Чон Сэ Ок (정세옥). Девушка настоящий гений: она поступила в медицинский вуз в возрасте всего лишь 17 лет. Сэ Ок была лучшей студенткой курса и подавала большие надежды, но ее светлое будущее в одночасье рухнуло. Девушка была обвинена в покушении на убийство своего наставника, именитого профессора нейрохирургии Чхве Док Хи. Сегодня Сэ Ок лишена лицензии, днем работает простым аптекарем, а ночью… проводит нелегальные операции в подпольных операционных. Об этом однажды узнает профессор Чхве Док Хи (최덕희), который прекрасно знает, как талантлива, но в то же время безумна эта девушка, одержимая изучением человеческого мозга. В памяти профессора Чон Сэ Ок – психопат, в чьем разуме сосуществуют врач, спасающий людей, и убийца, считающий человеческую жизнь ничтожной. Но так ли это на самом деле? Быть может психопат тут как раз Чхве Док Хи, разрушивший жизнь перспективного хирурга? Так начинается жестокое соперничество двух безумных гениев. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 26 марта.

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