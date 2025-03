New Jeans объявили о временной приостановке деятельности

ⓒ YONHAP News

Группа New Jeans вынуждена приостановить сценическую деятельность после решения суда в пользу агентства ADOR, входящего в состав HYBE Labels. В настоящее время участницы New Jeans находятся в процессе судебного разбирательства со своим агентством. Они обвиняют ADOR в злонамеренной дискриминации и ещё в ноябре 2024 года выразили намерение досрочно разорвать контракт, проведя экстренную пресс-конференцию. Однако 21 марта 2025 года суд вынес решение в пользу агентства, запретив участницам Мин Чжи, Ханни, Даниэль, Хэ Рин и Хе Ин заключать новые контракты и подтвердив, что компания ADOR все еще является их официальным агентом. 23 марта певицы New Jeans приняли участие в ComplexCon Hong Kong 2025, выступив там впервые под новым сценическим именем NJZ (엔제이지). Однако, из-за судебного запрета на независимую деятельность, на сцене они представились собственными именами. Сразу после выступления участницы сделали неожиданное заявление, объявив о временной приостановке своей деятельности. Участница группы Хе Ин прокомментировала это решение так: «Для нас это вопрос самозащиты, и мы верим, что только так сможем стать сильнее. Мы ни о чём не жалеем." В ответ представители ADOR выразили сожаление по поводу того, что участницам пришлось выступать под другим именем, и подчеркнули, что их эксклюзивный контракт остаётся в силе. Агентство также призвало артисток к переговорам. Следующее судебное заседание, на котором будет определяться действительность эксклюзивного контракта, назначено на 3 апреля 2025 года.