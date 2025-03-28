Ким Нам Гиль поддерживает молодые таланты

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Актёр Ким Нам Гиль объявил, что в этом году вновь проведёт кампанию в поддержку молодых творцов «Давайте пойдём вместе 2025» (2025 함께나길). Цель этой кампании - предоставить творческие возможности молодым людям в возрасте от 20 до 34 лет, которые не смогли продемонстрировать свои художественные таланты из-за экономических трудностей. Кампания также помогает участникам достичь эмоциональной и финансовой независимости. В этом году планируется отобрать 20 человек, каждому из которых будет выделено 3 миллиона вон в качестве творческой поддержки. Участники получат профессиональную помощь и возможность представить свои работы на специальном мероприятии в конце года. Генеральный директор и актёр Ким Нам Гиль отметил, что, опираясь на опыт прошлого года, он ещё раз убедился в значимости этой инициативы. Он рассказал, как участники росли, работая вместе, и выразил надежду, что молодые люди, готовящиеся к независимой творческой карьере, смогут получить эмоциональное удовлетворение и социальную поддержку через искусство.