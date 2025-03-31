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Передача первая: Возвращение национального достоинства

#Республика Корея: 80 лет независимости l 2025-03-31

Республика Корея: 80 лет независимости

Первая церемония по случаю Дня освобождения
ⓒ KBS DOCU INSIGHT
15 августа 1945 года - Возвращение национального достоинства
С капитуляцией Японии и окончанием Второй мировой войны Корея вновь обрела свободу. Но это было не просто освобождение - это было восстановление национального достоинства. Эта свобода была выстрадана: она родилась в огне 35-летнего неустанного сопротивления, в борьбе, где каждый шаг вперёд давался ценой жизней, где народ, не склоняя головы, отстаивал своё право быть собой — право на имя, на язык, на страну.

Ненасильственное сопротивление японскому гнёту — Первомартовское движение 
1 марта 1919 года в Корее началось крупнейшее в её истории массовое выступление за независимость, объединившее множество национально-освободительных движений.
«Первомартовское движение 1919 года стало для мира свидетельством того, что корейская борьба за независимость носила мирный, но решительный характер»,- Чон Чжэ У, корреспондент новостного отдела KBS

Создание Временного правительства Республики Корея
После Первомартовского движения стремление корейского народа к независимости стало ещё сильнее. В апреле 1919 года в Шанхае было образовано Временное правительство Республики Корея, которое усилило дипломатические усилия на международной арене с целью признания независимости страны.

Непрерывная борьба за независимость
В декабре 1941 года Япония развязала войну на Тихом океане, атаковав американскую военную базу в Пёрл-Харборе. Корея, будучи колонией, была превращена в производственную базу для японской армии. Её природные ресурсы и продовольствие подверглись систематическому разграблению. Но даже в этих тяжелейших условиях корейский народ не прекратил борьбу за свободу. Эти неустанные усилия были услышаны: в ноябре 1943 года вопрос о независимости Кореи впервые был официально поднят на международном уровне и зафиксирован в Каирской декларации.

Освобождение — отправная точка новой Кореи
15 августа 1945 года Корея обрела долгожданную свободу. Эта победа стала результатом непрекращающейся борьбы народа против японского колониального господства — и плодом усилий по привлечению внимания международного сообщества к справедливости нашего стремления к независимости. Свобода, завоёванная ценой жертв и мужества наших предков, стала не просто концом колониального прошлого — она стала началом новой истории. Истории новой Кореи.
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