Творчество певца Хон Дэ Гвана





Дорогие друзья, вот и пришла долгожданные пятые выходные месяца, а это значит, что в этом выпуске мы познакомились с очередным «скрытым самородком» корейской эстрады. Это певец Хон Дэ Гван (홍대광). Будущий певец родился в 1985 году в Сеуле. Мальчик всегда увлекался музыкой, играл на пианино и на гитаре. В молодости Хон Дэ Гван часто выступал на городских улицах, привлекая внимание прохожих своим голосом, который так напоминал легендарных Ли Чжока (이적) и Ким Ён У (김영우). Первые попытки «пробиться» на корейскую эстраду Хон Дэ Гван предпринял в 2012 году. Тогда он стал участником четвертого сезона популярного музыкального шоу на выживание «Superstar K 4». В этом сезоне Хон Дэ Гвану предстояло сразиться с такими сильными соперниками, как Рой Ким (로이킴), Чон Чжун Ён (정준영) и Ю Сын У (유승우). Несмотря на это артист прекрасно держался, представив на шоу свои версии бессмертных хитов Ли Сын Чхоля (이승철) «Жасмин» или «말리꽃», «Горячее прощание» (뜨거운 안녕) группы Той (토이) и «Семья» (가족) певца Ли Сын Хвана (이승환) и несколько раз становясь лидером недели. По итогам программы Хон Дэ Гван занял 4 место, выбыв на 5-й неделе шоу, то есть не протянув до финала всего две недели. Тем не менее, зрители запомнили и полюбили чистый голос певца, что позволило ему продолжить музыкальную карьеру.

Первая популярность пришла к нему в 2013 году, когда он, выпустившись из Superstar K, официально дебютировал на сцене. Следует сказать, что на дебютной сцене Хон Дэ Гван предстал перед публикой в совершенно обновленном виде, то есть сильно похорошевшим. В апреле 2013 года свет увидел предварительный сингл Хон Дэ Гвана «Good Bye», который он исполнил вместе с певицей Со Ю, участницей популярной группы SISTAR. Дуэт получился очень удачным, выгодное сочетание мягких голосов Хон Дэ Гвана и Со Ю оценила и широкая публика, на некоторое время обеспечив синглу место во главе чарта Мелон.

В апреле 2013 года состоялась премьера первого мини-альбома Хон Дэ Гвана, который называется «멀어진다» или «Далеко». С его релизом Хон Дэ Гван зарекомендовал себя как талантливый автор-исполнитель, написав большую часть песен из альбома. К большому сожалению, продвижение альбома Хон Дэ Гвана совпало с моментом активного продвижения и победителей «Superstar K» Роя Кима и Чон Чжун Ёна, так что заглавная песня «Далеко» не смогла получить должного внимания. Несмотря на неудачи в чартах, первый мини-альбом получил положительные отзывы как работа, которая хорошо продемонстрировала уникальный колорит творчества Хон Дэ Гвана.

Карьера Хон Дэ Гвана продолжала набирать обороты. Певец занимался не только музыкой, но и активно снимался в телепередачах и даже вел собственные передачи на радио. За два года карьеры артист успел провести два сольных концерта, а летом 2015 года выходит его новый мини-альбом «Тебя» с заглавной песней «Удачи тебе» (잘됐으면 좋겠어). К сожалению, песня не смогла занять высоких позиций в чартах, но благодаря яркому и свежему звучанию прочно заняла место в сердцах поклонников. Но певец продолжал выпускать музыку, которая непременно находила отклик в сердцах поклонников.

В 2023 году Хон Дэ Гван отметил уже свое десятилетие на сцене. В интервью журналу Living Sense певец рассказал о своей любви к музыке и мыслях по поводу 10-й годовщины: «Я очень упрямый, когда дело касается пения, поскольку всегда следую своим убеждениям. Единственное, что помогло мне пройти этот путь длиной в 10 лет – это поддержка окружающих, особенно моих поклонников». Последние музыкальные работы Хон Дэ Гвана это ремейк композиции Ли Сын Чхоля (이승철) «Длинный день» (긴 하루), а также саундтрек к популярному сериалу и принял участие в записи саундтрека к популярному сериалу «Время взывает к тебе» (너의 시간 속으로). По каким-то причинам после этого певец ушел в творческий перерыв на два года, но, к счастью, в феврале этого пообещал поклонникам вернуться на сцену и планирует провести концерт уже в марте и представить новую музыку! Надеемся, что все у Хон Дэ Гвана наладится и он порадует поклонников еще множеством своих ясных и светлых песен!

В это выпуске мы прослушали самые любимые и популярные песни из репертуара Хон Дэ Гвана, среди которых: «Удачи тебе» (잘됐으면 좋겠어), «I FEEL YOU», «Good Bye», «На улице Хондэ» (홍대에 가면) и другие.



