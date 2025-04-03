Шоубиз сегодня от 2 апреля

Пять участниц группы fromis_9 отправляются в новый путь под старым именем!

Все K-POP сообщество с замиранием сердце наблюдает за тем, как решается судьба популярной женской группы fromis_9 (프로미스나인). Прежде чем рассказать, что же происходит в последнее время с коллективом, напомним о том, кто же такие fromis_9. Группа была сформирована в 2018 году по итогам музыкального шоу на выживание «Школа будущих звезд» (Idol School). Став победительницами, девять девушек заключили контракты с продюсерским агентством Pledis Entertainment. Девять финалисток шоу – это: Ли Сэ Ром (이새롬), Сон Ха Ён (송하영), Пак Чжи Вон (박지원), Но Чжи Сон (노지선), Ли Со Ён (이서연), Ли Чхэ Ён (이채영), Ли На Гён (이나경), Пэк Чжи Хон (백지헌) и Чан Гю Ри (장규리). К сожалению, впоследствии Чан Гю Ри покинула коллектив, после чего девушки стали выступать ввосьмером. Название группы fromis_9 состоит из английского слова «from», которое переводится как «из», и двух букв «is», что является аббревиатурой «Idol School». Таким образом, название fromis_9 означает, что участницы начинали в Школе будущих звезд. Кроме того, так как в корейском языке нет буквы и звука «ф», при чтении на корейском слова «Fromis», первую букву меняют на «п» и получается уже новое слово «Promise» или «обещание». Несмотря на то, что старт у группы был просто замечательный, по словам поклонников fromis_9, продюсерское агентство продвигало ее недостаточно активно. Но нечастые возвращения на сцену не помешали fromis_9 стать одной из самых популярных K-POP герлз-групп. Это звание подтвердила и песня «Supersonic», которую коллектив представил прошлым летом. Перед релизом о девушках долгое время толком ничего не было слышно, но благодаря летней новинке они вдруг снова взлетели на вершину корейского музыкального Олимпа. Казалось бы, вот оно, второе дыхание, шанс для fromis_9 окончательно закрепиться как ведущие звезды Халлю. Но, к сожалению, в конце ноября прошлого года были обнародованы шокирующие для фанатов новости: контракты участниц и продюсерской компании было решено не продлевать. 23 декабря fromis_9 представили свою прощальную песню «from» и перестали быть артистами Pledis Entertainment. К огромному счастью, сами девушки не хотели расставаться друг с другом и фанатами, и всеми силами боролись за сохранение fromis_9. В начале этого года стало известно, что пять участниц Сон Ха Ён, Пак Чжи Вон, Ли Чхэ Ён, Ли На Гён и Пэк Чжи Хон ищут новое продюсерское агентство. В марте девушек под свое крыло приняло агентство ASND. Увы, на этом трудности не закончились. Весь март девушки и их новые представители боролись с Pledis Entertainment за право сохранить название fromis_9. И вот, 27 марта наконец было объявлено, что переговоры с Pledis завершились без осложнений, и теперь агентство ASND может продвигать коллектив под их первоначальным названием fromis_9. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 2 апреля.

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