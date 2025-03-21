Пудэ-ччигэ: наследие послевоенной эпохи

Пудэ-ччигэ, приготовленный с добавлением к западным ингредиентам, таким как ветчина, сосиски и консервированная фасоль, знаковых для Кореи кимчхи и кочхучжана, – это образец еды, в которой гармонично соединились кулинарные традиции Востока и Запада.





Пудэ-ччигэ - это блюдо, которое родилось после Корейской войны, в тяжёлые времена, когда многим корейцам было непросто обеспечить себе даже один полноценный приём пищи, не говоря уже о трёх. А этот сытный суп дарил людям большое утешение. И дело было не только в щедрости порции. Его главной особенностью было то, что в нём вкус западных ингредиентов соединился со вкусом корейских приправ так, что его оценили и полюбили корейцы.

Пищевые традиции страны определяются уникальной комбинацией факторов. Некоторые из них, такие как климат и качество почвы, можно назвать врождёнными, другие, например исторические события или природные бедствия, - приобретёнными. Типичным историческим событием можно считать войну. В мире множество примеров того, как война повлияла на гастрономическую культуру страны. По легенде, горячее блюдо, когда в кипящий бульон с овощами опускают на несколько секунд тонко порезанную говядину или баранину и сразу едят, распространилось вместе с монгольской армией Чингисхана во время его захватнических походов. В наши дни оно известно как сябу-сябу. А появлением консервов мы обязаны Наполеону, который поощрял поиски улучшения способов хранения продуктов, чтобы обеспечить своё войско качественной пищей.





Улица пудэ-ччигэ в Ыйчжонбу (провинция Кёнгидо) – место, где впервые родился этот суп, а теперь ежегодно проводят фестиваль пудэ-ччигэ.

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Армейское происхождение

Пудэ-ччигэ появился после Корейской войны, разразившейся в 1950 году. Эта война оставила огромный шрам на теле Кореи, разделив её на Юг и Север. В Южной Корее и после окончания войны в 1953 году в разных городах вокруг Сеула, включая Ыйчжонбу, Пхачжу и Сонтхан, были расквартированы остававшиеся в Корее американские войска. Как можно догадаться по названию, в котором «пудэ» есть не что иное, как «воинское подразделение, армейская часть», это блюдо связано именно с этими американскими частями.

Пудэ-ччигэ готовят, положив в мясной бульон, сдобренный острой пастой кочхучжан, ветчину, сосиски, бекон, мясной фарш, консервированную фасоль и кимчхи. В него можно также добавить рамён для ещё более насыщенного вкуса. Но почему такое блюдо стало популярным у корейцев?

Ответ можно найти в истории «Оден-сиктан» в Ыйчжонбу, одного из ресторанов, где начали подавать пудэ-ччигэ. Основательница ресторана начала торговать пудэ-ччигэ в передвижной забегаловке пхочжан-мачха в 1960 году. Согласно веб-сайту ресторана, поначалу там продавали обжарку из ветчины, сосисок и бекона, поставщиком которых был некто, работавший на близлежащей американской базе. А со временем завсегдатаи попросили хозяйку приготовить жидкое горячее блюдо, с которым можно было бы есть рис. Подумав, она добавила к уже имевшемуся жаркому воды, кочхучжана и кимчхи и сделала густой суп. Так и родился пудэ-ччигэ.

Люди быстро полюбили этот суп благодаря их насыщенному мясному вкусу. Сработало сарафанное радио, и в ресторан хлынули посетители. Как только «Оден-сиктан» стал популярным, рядом с ним один за другим выросли другие рестораны пудэ-ччигэ. Так и возник нынешний Переулок пудэ-ччигэ в Ыйчжонбу, который в 2009 году был официально объявлен «Улицей пудэ-ччигэ Ыйчжонбу».

Большинство кластеров ресторанов пудэ-ччигэ находятся рядом с американскими военными базами в Ыйчжонбу, Тондучхоне и Пхёнтхэке в провинции Кёнгидо, в Кунсане провинции Чолла-Пукто и в столичном округе Ёнсан-гу. В каждом из этих регионов готовят свой вариант этого блюда. Интересно, что его называют также «джонсон-тхан», т.е. суп Джонсона - вероятнее всего, по имени президента США Линдона Джонсона, который в 1966 году посетил Республику Корея.





Благодаря щедрости порции, разнообразию топингов и насыщенному вкусу умами пудэ-ччигэ теперь такое же популярное блюдо корейской кухни, как кимчхи-ччигэ или твенчжан-ччигэ.

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Ингредиенты, определяющие вкус

На Западе сосиски и ветчину обычно едят поджаренными или используют для сэндвичей. Поэтому идея сварить из них суп может показаться необычной.

Но для корейцев суп - обязательная составляющая любой трапезы. Сваренные в пудэ-ччигэ сосиски и ветчина приобретают мягкость, сохраняя, однако, упругость своей текстуры; при этом они отдают бульону свой жирный сок, делая его вкус более насыщенным. Но по-настоящему поднимают вкус этого блюда на высоту кимчхи и консервированная фасоль. Разваренная кимчхи, подобно полководцу, определяет вкус пудэ-ччигэ. Какими бы качественными ни были другие ингредиенты, без вкусной кимчхи добиться характерного вкуса этого блюда не получится.

В некоторых ресторанах в пудэ-ччигэ добавляют рамён или тофу, в других кладут сверху ломтики сыра. Рамён даёт ощущение сытости, вызываемое только углеводами, а сыр, расплавившись в бульоне, приятно тянется вслед за каждой ложкой.

Пудэ-ччигэ - это самобытное корейское блюдо, в котором отразилась творческая жилка корейцев. Он появился в ответ на суровую реальность послевоенной эпохи. И люди продолжают наслаждаться его острым, но в то же время мягким вкусом, который помогает залечивать старые раны и справляться с жизненными трудностями.





Пан (Пак) Ми Хян, фуд-журналистка

И Мин Хи, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.