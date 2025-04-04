Кто же муж певицы Юн Ха?

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Несколько дней назад в одном из отелей в центре Сеула состоялась закрытая свадебная церемония певицы Юн Ха. Однако личность её мужа до сих пор остается неизвестной. В интернете появились сообщения о том, что супруг Юн Ха - популярный видеоблогер на YouTube, у которого 440 тысяч подписчиков. Ранее певица объявила о своем браке через фан-кафе, заявив, что наконец-то встретила «надежного партнёра». Хотя церемония была частной, и на неё были приглашены только члены семьи и близкие друзья, после свадьбы стало известно, что жених Юн Ха является выпускником Корейского института передовых технологий KAIST и ведет научный канал на YouTube. Между тем, агентство певицы заявило, что не намерено раскрывать информацию о личной жизни своих артистов.