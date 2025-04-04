Ким Су Хён отрицает все обвинения

ⓒ YONHAP News

31 марта актер Ким Су Хён провел пресс-конференцию, на которой впервые лично высказался по поводу обвинений, связанных с его отношениями с несовершеннолетней - ныне покойной актрисой Ким Сэ Рон. Пресс-конференция состоялась через 21 день после появления на YouTube первых подозрений о том, что Ким Сэ Рон и Ким Су Хён встречались, когда покойная была несовершеннолетней. А Ким Сэ Рон покончила жизнь самоубийством в феврале ннешнего года в возрасте 24 лет. Агентство Ким Су Хёна неоднократно заявляло, что их отношения начались только в 2019 году, после того как Ким Сэ Рон достигла совершеннолетия. Во время пресс-конференции Ким Су Хён подчеркнул, что обвинения против него являются ложными, и, несмотря на общественное давление, он не может их признать. Сторона Ким Су Хёна объявила о намерении подать иск на 12 миллиардов вон в качестве возмещения ущерба против семьи покойной Ким Сэ Рон. Адвокат актера сообщил, что подан иск о клевете и нарушении Закона о защите информации и т.д., к которому приложен отчет об эмоциональном состоянии Ким Су Хёна. Но на следующий день сторонники семьи Ким Сэ Рон представили еще один видеоролик, на котором в какой-то квартире Ким Су Хён аппетитно ест острую тушеную курицу, приготовленную несовершеннолетней Ким Сэ Рон. А на столе видна еще и бутылка сочжу, корейского спиртного напитка.