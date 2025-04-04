Возвращение BTS потребует времени

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В июне все участники группы BTS (방탄소년단) вернутся из армии. Однако ожидается, что им потребуется некоторое время, прежде чем они возобновят полноценную групповую деятельность. На очередном собрании акционеров HYBE, состоявшемся 31 марта, генеральный директор Ли Чжэ Сан заявил, что участникам BTS понадобится время, чтобы вернуться к активной сценической деятельности. Он объяснил, что компания уже сейчас готовится к возвращению артистов, но самим исполнителям также потребуется время на подготовку. Он подчеркнул также, что, хотя BTS уже являются артистами мирового уровня, в компании продолжаются обсуждения дальнейшей стратегии их продвижения. Кроме того, Ли Чжэ Сан упомянул о дебюте новых артистов в Японии и создании мультилейбла в латиноамериканском регионе, отметив, что положение недавно созданного мультилейбла постепенно укрепляется. Он напомнил, что именно мультилейблы позволили HYBE стать четвёртой по величине компанией среди музыкальных конгломератов мира после Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.