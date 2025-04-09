Передача вторая: Основание правительства

Церемония основания правительства Республики Корея

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После освобождения — шаг к государственности

С капитуляцией Японии и окончанием Второй мировой войны Корея обрела долгожданную свободу. Однако освобождение не означало полной независимости. Полуостров оказался под временным управлением: юг был оккупирован американскими, а север — советскими войсками. Граница пролегла по 38-й параллели. В декабре 1945 года на Московской конференции министров иностранных дел четырёх держав — США, Великобритании, Китая и Советского Союза — было принято решение об установлении международной опеки над Кореей сроком до пяти лет.





Ожидание независимости и раскол в обществе

Корейский народ, с затаённой надеждой ожидавший рождения собственного государства, не мог смириться с решением о внешней опеке. Повсюду вспыхнули протесты против этого постановления. Однако часть левых сил, изначально выступавших против, внезапно изменила свою позицию и поддержала итоги Московской конференции. Это привело к углублению конфликта между левыми и правыми, расколовшего страну на противоположные лагеря.





Корейский вопрос передан в ООН

В соответствии с решением Московской конференции была создана Совместная комиссия США и СССР. Но из-за непримиримых идеологических разногласий сторонам так и не удалось прийти к согласию. Вопрос о будущем Кореи был передан в Организацию Объединённых Наций. ООН постановила провести всеобщие выборы под международным наблюдением. Однако из-за противодействия со стороны Северной Кореи и Советского Союза выборы смогли состояться лишь на юге полуострова.





10 мая 1948 года — день, изменивший историю

10 мая 1948 года в Южной Корее состоялись первые в истории всеобщие выборы, в результате которых были избраны 198 депутатов. Созванное Учредительное собрание провозгласило новое название государства — Республика Корея, приняло Конституцию, избрало Ли Сын Мана президентом, а Ли Си Ёна — вице-президентом. 15 августа, ровно через три года после освобождения, было официально объявлено о создании правительства Республики Корея.





Мечта, ставшая реальностью

Это было не просто формирование нового правительства. Это было торжественное продолжение духа Временного правительства, рождённого в изгнании. Республика Корея — это страна, о которой мы мечтали, за которую боролись, которую, наконец, построили сами.