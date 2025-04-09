Возвращение «императора K-POP»: новый альбом G-DRAGON





25 февраля свет увидел долгожданный третий полноформатный альбом легендарного корейского артиста G-DRAGON, который получил название «Übermensch». Он стал первым полноформатным релизом G-DRAGON за целых 11 с половиной лет, ведь второй альбом артиста «Coup d’Etat» увидел свет в 2013 году. Название альбома «Übermensch» или «Сверхчеловек» восходит к философии Фридриха Ницше, говорившего о том, что «Сверхчеловек – это личность, способная преодолеть собственные ограничения». По проникновенным интервью G-DRAGON становится понятно, что этот термин как нельзя лучше описывает артиста, ведь за последние семь лет, в течение которых о нем почти ничего не было слышно, он пережил очень многое. Но, к счастью, как это всегда бывает, в конце темного тоннеля брезжит свет, трудные времена для G-DRAGON закончились и теперь он снова суперзвезда! Заглавная композиция нового альбома «TOO BAD», которую певец исполнил вместе с именитым американским репером Андерсоном Пааком, в первую же секунду прочно заняла первые места всех корейских хит парадов. Заводной трек открыл нашу рубрику.

Послушав его, мы поговорили о том, кем был Квон Чжи Ён (권지용) до того, как стать G-DRAGON, явлением, задавшим очень высокую планку для тех, кто выступает сейчас и кто придет на корейскую сцену позже, а также послушали остальные треки из нового альбома. Квон Чжи Ён родился в 1988 году в Сеуле. По словам артиста, он был застенчивым ребенком и все время ходил за мамой хвостиком. Робость оставляла Чжи Ёна только на сцене, которая была привычной с детства. Родители, заметив музыкальность сына, решили развивать эти наклонности, и сначала выбор пал на танцы. Причем в 5 лет мальчика пытались заставить заниматься даже классической хореографией, которую он ненавидел всей душой. Не желая мучить ребенка и отказавшись от танцев, родители попробовали сделать из него актера. Впервые на тв Квон Чжи Ён появился в 1992 году, уже через 2 года дебютировал как актер в фильме «Хребет Тхэбэк» (태백산맥). А уже в 1995 году мальчик стал моделью для рекламы Shinsegae Duty Free.

Милая внешность и умение танцевать привели мальчика в музыку: в 1995 году его включили в состав группы 꼬마 룰라 (Кома Рулла) или «Мини-Рулла», в которой дети исполняли каверы песен группы Рулла (룰라). Но Чжи Ён выступал там всего лишь год. Мальчик был очень разочарован, однако петь не перестал и даже занял первое место на одном из музыкальных конкурсов. Там его заметили SM Entertainment, где он в последствии обучался 5 лет. Поняв, что путь айдола не для него, он оставил компанию, и серьезно увлекся хип-хопом. Уже в 2001 году он написал и исполнил свой первый трек, который, по словам самого G-DRAGON, получился не очень удачным. Но именно он и вывел на будущую звезду тот самый лейбл YG Entertainment. С 2001 году и на протяжении нескольких лет G-DRAGON готовился создать дуэт с Тхэ Яном (태양), но планы руководства резко изменились. В 2006-м Чжи Ён стал частью шоу на выживание «Big Bang Documentary», по итогам которого стал лидером группы Big Bang. Big Bang вмиг стали одной из самых популярных групп, которая внесла в огромный вклад в популяризацию K-POP по всему миру. Ведущую роль в этом сыграл и Квон Чжи Ён, который теперь стал G-DRAGON, ведь он не только пел, танцевал и читал реп, но и сам писал музыку для Big Bang и для себя, дебютировав сольно в 2009 году.

Последние несколько лет жизни G-DRAGON, как оказалось, были совсем не такими радужными, несмотря на успехи на сцене и в других сферах искусства. К счастью, ему удалось преодолеть все трудности снова стать на ноги, и сегодня он снова бог в корейской музыкальной индустрии. Композиции из его нового альбома не покидают корейских хит-парадов, а «TOO BAD» вовсе правит во всех чартах. Кроме того, прямо сейчас по тв идет развлекательное шоу G-DRAGON «Good Day», а мировой тур «Übermensch» в самом разгаре, и билеты на концерты просто нереально достать, так много желающих попасть на него.