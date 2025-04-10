В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о Ким Сон Ги, мастере игры на цитре комунго с непоколебимым характером. В эпоху династии Чосон музыка служила средством обретения гармонии и душевного равновесия, а инструмент комунго как раз считался проводником в мир грёз учёных мужей о совершенстве. Вы также услышите традиционные мелодии, которые исполнялись в уезде Капхён провинции Кёнгидо во время вспахивания полей и узнаете ещё много интересного!





Выпуск 680. Мастер игры на цитре комунго Ким Сон Ги

* Песня «Запах травы» композитора Им Чжун Хи - Ким Сан Хён (бамбуковая флейта тэгым)

* Песня «Скучаю по персиковому дереву» - Чхве Юн Ён (вокал)

* Мелодия «Саннёнсан» из цикла «Ёнсанхвесан» - Ли Сэ Хван (цитра комунго)

* Композиция «Чхульган» - Ли Чжон Чжу (цитра комунго), Брайан Роуз (турецкая лютна саз), Дами Кэгни (классическая гитара)

* Песня «Сурируриру» - ансамбль «Soriquete»

* Песня «Во время вспахивания полей в уезде Капхён провинции Кёнгидо» - Ким Ги Бён и Ким Ман Сок (вокал)

* Песня «во время втаптывания семян на острове Чечжудо» - Ан Бон Хо и Пак Пён Ним (вокал)

* Песня «Чэчжон» - ансамбль «Актан кванчхиль»