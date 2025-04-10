В мае состоится премьера нового фильма «Вирус»

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7 мая в корейских кинотеатрах пройдет премьера очень любопытной картины под незамысловатым названием «Вирус» или «바이러스». «Вирус» - это комедия, которая ждала своего звездного часа целых 5 лет! Как несложно догадаться, именно пресловутый коронавирус помешал планам другого «Вируса»: съемки фильма завершились еще в 2020 году, однако создатели решили приберечь свое детище до лучших времен. Комедия рассказывает историю переводчицы по имени Ок Тхэ Сон (옥태선). Первый тизер картины, опубликованный в День смеха 1 апреля, демонстрирует Тхэ Сон, которая потеряла и способность радоваться, и мотивацию, и тягу к романтике. Пока однажды женщина не начинает внезапно чувствовать волнение, трепет и даже счастье, без видимой на то причины. Оказывается, Тэ Сон заразилась таинственным вирусом, который заставляет людей влюбляться! Таким обрезом, она оказывается связана с тремя мужчинами: Нам Су Пхилем (남수필), работником исследовательского института с нулевым опытом в отношениях; со своим школьным другом Ли Ён У (이연우) и Ли Гюном (이균), единственным экспертом, способным создать вакцину. Ён У первым замечает странные изменения в поведении Тхэ Сон, а Гюн становится тем, кто рассказывает Тхэ Сон, что все это – симптомы вируса, заставляющего людей влюбляться при заражении. У фильма «Вирус» не только оригинальный сюжет, но и многообещающий актерский состав! Роль главной героини Тхэ Сон исполнила актриса, чей талант признают не только в Корее, но и по всему миру – это Пэ Ду На (배두나). Вы наверняка видели ее в голливудском фильме «Облачный атлас», а, может, еще и в недавнем сериале «Семейный план» (가족계획). В роли Су Пхиля один из самых горячих корейских актеров Сон Сок Гу (손석구), известный ролью в сериале «Казино». Актер, исполнивший роль Ён У, еще интереснее. Это Чан Ги Ха (장기하), который, как оказалось, не только фронтмен группы «Чан Ги Ха и лица», но еще и актер второго плана. Музыкант начал сниматься еще в 2010 году, но роль Ён У станет его первой серьезной ролью. И наконец роль Гюна исполнит именитый актер Ким Юн Сок (김윤석). Его вы можете знать по фильмам «Побег из Могадишо» (모가디슈), «Чёрные священники» (검은 사제들) и многим другим. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 9 апреля.

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