Матч (승부/The Match)

Режиссёр: Ким Хён Чжу

В ролях: Ли Бён Хон, Ю А Ин, Ким Ган Хун

Жанр: Полнометражный фильм

Премьера: 26 марта 2026 г.





Премьера фильма «Матч» состоялась в конце марта 2025 года, и с тех пор он занял первое место среди отечественных лент по числу зрителей. «Матч» основан на реальной истории соперничества двух легендарных южнокорейских игроков в падук (го) - Чо Хун Хёна и Ли Чхан Хо. Чо Хун Хён вошёл в историю, выиграв первый в мире чемпионат по го. После этого он встречает талантливого мальчика по имени Ли Чхан Хо и становится его наставником. Он передаёт ему все свои знания, даже не подозревая, что ученик так быстро превзойдёт учителя. Вскоре учитель и ученик встречаются в матче как противники, и неожиданно для себя Чо Хун Хён терпит сокрушительное поражение. Сможет ли он взять реванш и вернуть себе титул непобедимого чемпиона?