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Дата рождения: 12 июля 1970 г.

Рост: 177 см

Вес: 72 кг

Дебют: 14-й открытый набор талантов KBS, 1991 г.





Ли Бён Хон - один из ярчайших представителей корейской киноиндустрии. После дебюта на 14-м открытом кастинге талантов телерадиовещательной компании KBS он активно участвовал в различных телешоу, а также снялся в исторической драме KBS “Цветок ветра никогда не увянет” (바람꽃은 시들지 않는다). В 1992 году он появился в сериале “Завтра - это любовь” (내일은 사랑), быстро завоевав статус восходящей звезды. После работы в многочисленных проектах Ли Бён Хон получил признание как великолепный актер, благодаря многочисленным талантам и превосходной актёрской игре. Ли Бён Хон также исполнил главные роли в ряде масштабных исторических проектов. Он снялся в знаменитой дораме о любви и революции «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인), получившей высокие оценки как критиков, так и зрителей. Кроме того, он сыграл в историческом фильме «Шпион» (밀정), посвящённом борьбе за независимость Кореи во времена японской оккупации. В 2009 году Ли Бён Хон дебютировал в Голливуде, снявшись вместе с Брюсом Уиллисом в фильмах «Бросок кобры» (G.I. Joe) и «РЭД 2» (Red 2). Несмотря на то, что, по признанию самого актёра, съёмки за рубежом поначалу давались ему непросто, а английский язык вызывал определённые трудности, Ли Бён Хон сумел покорить зрителей по всему миру.