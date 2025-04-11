Фильм-рекордсмен по номинациям на Baeksang Arts Awards

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Ожидается, что сериал «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다) станет следующим хитом на церемонии вручения премии Baeksang Arts Awards. 7 апреля на официальном сайте Baeksang Arts Awards был опубликован список номинантов в основных категориях 61-й церемонии, и «Когда жизнь преподносит мандарины» получила номинации в восьми категориях, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актёрская игра». Вообще сериал получил положительные отзывы зрителей за химию между актёрами главных и второстепенных ролей. Актёры, исполнившие главные роли, IU (아이유) и Пак По Гом, были номинированы на премии в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший актёр». Чхве Дэ Хун и Ём Хе Ран также номинированы в категориях «Лучший актёр второго плана» и «Лучшая актриса второго плана». В этом году на премию Baeksang Arts Awards претендуют работы, выпущенные с апреля 2024 по март 2025 года. Церемония награждения победителей состоится 5 мая.