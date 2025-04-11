БоА извинилась за скандал вокруг трансляции в нетрезвом состоянии

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Телеведущий Чон Хён Му и певица БоА оказались в центре скандала после того, как провели прямую трансляцию в социальных сетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 5 апреля Чон Хён Му и БоА начали прямой эфир после того, как выпивали вместе. Во время эфира они демонстрировали дружеские отношения и с юмором отвечали на вопросы зрителей. Однако, когда возник вопрос о слухах об отношениях Чон Хён Му и юмористки Пак На Рэ, БоА опровергла их, заявив: «Чон Хён Му слишком ценен для такого!». Это заявление вызвало споры среди пользователей сети. Многие отметили, что Чон Хён Му и БоА уничижительно отозвались о Пак На Рэ, затронув столь деликатную тему. Общественное мнение ещё больше ухудшилось, когда БоА вскоре после этого закрыла комментарии в соцсетях. В ответ на критику БоА через фан-сообщество сообщила, что размышляет о своих неосторожных словах и действиях во время трансляции, добавив, что лично извинилась перед Пак На Рэ.