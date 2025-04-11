K-pop – главный представитель Кореи за рубежом восьмой год подряд

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7 апреля министерство культуры, спорта и туризма и Корейский фонд содействия развитию международного культурного обмена (한국국제문화교류진흥원) опубликовали отчёт «Исследование Халлю за рубежом - 2025». Согласно результатам, 17,8% респондентов, сталкивавшихся с корейским контентом, назвали K-pop первым, что приходит им на ум при упоминании Кореи. За ним следуют корейская кухня, дорамы, косметика и фильмы. А IT-продукты и бренды не попали в пятёрку лидеров впервые с 2012 года. Среди исполнителей K-pop первое место уже седьмой год подряд занимает группа BTS. Второе место удерживает BLACKPINK - шестой год подряд. Также в рейтинге отметились отдельные участники этих групп: Чонгук из BTS и Лиса из BLACKPINK. Общий уровень интереса к «Корейской волне» составил 70,3%, что на 1,5% выше по сравнению с предыдущим годом. Особенно высокий интерес к корейской культуре зафиксирован в таких странах Юго-Восточной Азии как Филиппины, Индонезия и Таиланд. Среднемесячное время потребления корейского контента на человека выросло до 14 часов, увеличившись на 2,4 часа по сравнению с прошлым годом. По видам контента лидируют: дорамы, развлекательные шоу, видеоигры и веб-комиксы. Самые высокие показатели времени потребления зафиксированы на Филиппинах, в Таиланде и ОАЭ. Среди дорам наибольшую популярность уже четвёртый год подряд сохраняет «Игра в кальмара» (오징어게임). На втором месте «Королева слёз» (눈물의 여왕), на третьем - «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착). В категории фильмов лидирует «Паразиты» (기생충) уже пятый год подряд. Второе место занимает «Поезд в Пусан». Однако увеличился и уровень негативного восприятия «Корейской волны» - до 37,5%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.