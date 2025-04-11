В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о певце Пак Ю Чжоне - основателе направления сопхёнчжэ в музыкальных сказах пхансори. Этот стиль пхансори можно услышать в известном корейском художественном фильме «Сопхёнчжэ», вышедшем в 1993 году. Вы также услышите традиционные мелодии о весне и узнаете ещё много интересного!





Выпуск 681. Певец Пак Ю Чжон

* Песня «В поисках весны» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Ккот тхарён» – Хван Э Ри (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» из кинофильма «Сопхёнчжэ» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Не знаю» - SamSan (вокал)

* Песня «Молодёжь – цыгане поневоле» – Ансамбль «Санчжару»

* Песня «Дикая слива в моём дворе» – Чон Ма Ри (вокал)

* Мелодия «Огонь, небо, луна и земля» - Ли Чжи Ён (цитра чхолькаягым), Ли Он Хва (цитра санчжо каягым), Ким Чхоль Чжин (басовая цитра чоым каягым), Ли Тхэ Бэк (барабан чангу)