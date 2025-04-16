Сон Со Хи: переплетая кугак и эстрадную музыку





Многие наши слушатели любят корейскую традиционную музыку «кугак», а в числе их любимых исполнителей очаровательная и исключительно талантливая молодая певица Сон Со Хи (송소희). И пока мы не говорили о ней в нашей программе, она сумела достичь уже совершенно новых высот в своей успешной карьере. Совсем недавно, в марте свет увидел новый сингл Сон Со Хи под названием «Not a Dream» или «Это не сон». Помимо того, что в нем певица демонстрирует свой великолепный вокал, а также мастерски сочетает кугак с современным инди-роком, примечательно в песне «Not a Dream» и то, что ее Сон Со Хи написала полностью сама! Теперь певица – не просто «кугак-девочка», как ее называют в Корее, а самая настоящая автор-исполнительница. Писать музыку и тексты в своем родном жанре кугак в современной, уникальной интерпретации Сон Со Хи, как оказалось, начала уже довольно давно. Первый мини-альбом, все композиции к которому артистка написала сама, вышел в апреле прошлого года и получил поэтичное название «Танец в невесомости» или «공중무용». В этом выпуске мы послушали его и другие композиции авторства Сон Со Хи, насладившись ее чистым голосом и оценив ее композиторские способности.

Благодаря своему таланту в сочетании с очаровательной внешностью Сон Со Хи очень быстро завоевала сердца не только любителей кугака, но и вообще общественности. Девушка носит гордое звание «айдол» корейской традиционной музыки.В последнее время певица немного изменила свою направленность, и теперь известна уже не как «кугак-девочка», но и как талантливая исполнительница эстрадной музыки. Конечно же, каждую свою песню, будь то традиционная музыка или поп, Сон Со Хи наделяет своим неповторимым, присущим только ей одной шармом. Слушатели не перестают хвалить певицу, которая уже 20 лет остается верна кугаку, ведь, к сожалению, многие исполнительницы традиционной музыки позже переходят в трот, который, как мы знаем, гораздо популярнее у широкой публики Всей душой любя кугак и оставаясь верной традиционному звучанию, артистка успешно привлекает внимание слушателей к историческому достоянию свое Родины, искусно переплетая его с новыми веяниями. Так что сегодняшний репертуар Сон Со Хи можно назвать фьюжн-кугаком. В одном из интервью певица рассказывает, что, создавая музыку, она в последнее время чувствовала, будто не все ее эмоции находят при этом выход. «Я поняла, что свободно выражать свои мысли в установленных рамках невозможно. Тогда я обратилась к западной музыке. При написании музыки, я стала впервые пользоваться компьютерными программами. Так я по-новому начала смотреть на мои родные, народные песни провинции Кёнгидо», - рассказала Сон Со Хи. В то время в Сон Со Хи уживались две личности: исполнительница традиционного кугака и смелая, открытая к экспериментам автор-исполнительница.

Сегодня Сон Со Хи действительно переживает новый виток в своей карьере. Скорее всего, перемены она ощущает сильнее всего именно сейчас, благодаря композиции «Not a Dream». Впервые публика услышала песню еще в январе этого года, тогда Сон Со Хи опубликовала живое выступление с ней на YouTube. 22 февраля 2025 года видео с выступлением стало вторым по популярности видео на YouTube-Корея. Сон Со Хи получила восторженные отзывы за гармоничное переосмысление своего собственного вокального стиля в сочетании с современной музыкой. Это ознаменовало начало второго этапа карьеры Сон Со Хи, второй волны ее популярности, которая, будем надеяться, утихнет еще совсем не скоро.

В этом выпуске прозвучал мини-альбом Сон Со Хи «Танец в невесомости» (공중무용), а также песни «Not a Dream», «Моя страна, Корея» (내나라 대한) и «Любовь. Время года» (사랑. 계절), которые певица также написала сама.