Шоубиз сегодня от 16 апреля

Группа MOMOLAND вернется в объятья поклонников

Дорогие друзья, а вы помните герлз-группу MOMOLAND, которая в 2018 году прогремела на всю Корею с песней «BBoom BBoom» (뿜뿜)? Мы вот очень хорошо помним, ведь эта композиция, а вместе с ней и девушки, которые были новичками на сцене, стали огромной сенсацией. Группа MOMOLAND была сформирована в 2016 году по итогам музыкального шоу на выживание «Finding Momoland». Финалистками программы стали Хе Бин (혜빈), Ён У (연우), На Юн (나윤), Джейн (제인), Чжу И (주이), А Ин (아인) и Нэнси (낸시), а чуть позже к ним присоединились Дейзи (데이지) и Тхэ Ха (태하). 10 ноября 2016 года MOMOLAND представили первый мини-альбом «Welcome to Momoland», но всеобщая любовь и слава пришла к коллективу позже, как я уже сказал, с песней «BBoom BBoom». Впоследствии группа представила не один успешный релиз, участницы активно снимались в развлекательных шоу и рекламе, и стали легко узнаваемы благодаря своим ярким и озорным образам. В общем, все шло прекрасно, но вдруг одна за другой MOMOLAND стали покидать участницы, а популярность группы постепенно стала угасать. Так, ни для кого, скорее всего, не стало сюрпризом, что в 2023 году, когда все контракты оставшихся участниц и продюсерского агентства завершились, MOMOLAND не стали их продлевать и почти бесшумно перестали существовать. Несмотря на то, что такой исход был очевиден, поклонники коллектива были очень расстроены, да и публика стала скучать по зажигательным песням MOMOLAND. И вот, спустя почти два года молчания, коллектив словно гром средь ясного неба вдруг снова заявил о себе! 10 апреля стало известно, что шесть участниц MOMOLAND Хе Бин, Джейн, На Юн, Чжу И, А Ин и Нэнси подписали эксклюзивный контракт с новым продюсерским агентством Inyeon Entertainment. Это ознаменовало возрождение группы MOMOLAND и начало новой главы в карьере шести участниц. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 16 апреля.

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