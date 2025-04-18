Лови удачу (대운을 잡아라 / Catch Your Luck)





Название: Лови удачу

Режиссёр: Пак Ман Ён, Ли Хэ У

В ролях: Сон Чхан Мин, Сону Чжэ Док, Пак Сан Мён, Ли А Хён, О Ён Силь, Ан Ён Хон Жанр: Дорама (KBS 1TV)

Премьера: 14 апрель 2024 г.





Дорама «Лови удачу» (대운을 잡아라) рассказывает историю трёх друзей, которые были неразлучны с самого детства. Со временем их пути разошлись: один стал богат, другой остался беден, а третий пытается найти себя в этом мире. Но, несмотря на разные социальные статусы, их дружба по-прежнему остаётся крепкой. Вместо привычных тем корейских дорам - мести, семейных тайн и неожиданных поворотов судьбы - эта история делает акцент на повседневности, искренних чувствах и внутренних переживаниях. В центре внимания - деньги и их влияние на человеческую жизнь. Мы стремимся к деньгам, тратим на них лучшие годы, но действительно ли они так важны? А что насчёт любви, семьи и дружбы - не они ли являются настоящими ценностями?