Пак По Гом, первый мужчина-модель для «Hanbok Wave»

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15 апреля министерство культуры, спорта и туризма объявило, что выбрало актёра Пак По Гома в качестве посла корейской волны в рамках проекта 2025 Hanbok Wave (2025 한복웨이브). Hanbok Wave - это проект, в рамках которого перспективные и технологически продвинутые компании, занимающиеся производством корейской традиционной одежды ханбок, объединяются с деятелями культуры и искусства Халлю для совместной разработки и продвижения традиционного костюма. Проект 2025 года станет уже шестым по счёту. Ранее, в 2022 году, представителем проекта была бывшая фигуристка Ким Ён А, в 2023 году - актриса и певица Су Чжи, а в 2024 - актриса Ким Тхэ Ри. В отличие от предыдущих лет, когда проект фокусировался на женском ханбоке, в 2025 году Hanbok Wave впервые выбрал в качестве посла мужчину. С 15 апреля по 9 мая будет проходить открытый конкурс для малых и средних предприятий, работающих в сфере производства ханбока и желающих принять участие в проекте. По итогам всесторонней оценки - с учётом креативности, опыта, реализуемости и ожидаемого эффекта - будут отобраны четыре компании. Эти компании разработают новый дизайн ханбока, который впоследствии будет представлен на рекламных щитах в крупных городах мира, таких как Сеул, Нью-Йорк, Париж и Милан, а также появится на страницах знаменитых модных журналов.