Съёмки фильма «Моё имя» начались на острове Чечжудо 3 апреля

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1 апреля в Мемориальном парке мира “Чечжу 4.3” на острове Чечжудо съёмочная команда нового фильма режиссёра Чон Чжи Ёна «Моё имя» (내 이름은) почтила память жертв трагических событий, произошедших 3 апреля 1948 года. А через два дня, 3 апреля, они приступили к полномасштабным съёмкам. Фильм «Моё имя» поднимет вопросы о той боли, которую перенесли участники трагического восстания 1948 года, а также о том, почему эти события стали широко известны только в 1998 году, и какое значение они имеют в 2025 году. Фильм стал победителем конкурса сценариев, посвящённых “Чечжу 4.3”, который был совместно организован Фондом мира Чечжу 4·3 и Центром развития международного свободного города Чечжу (JDC). Актриса Ём Хе Ран исполнит роль Чон Сун - главной героини, которая хранит в своём сердце боль тех трагических дней. В основе фильма лежит тема «поиска должного названия» для инцидента, произошедшего 3 апреля 1948 года на острове Чечжудо. Таким образом создатели фильма надеются восстановить правду искажённой истории и вспомнить невинных людей, которые стали жертвами безжалостного насилия со стороны военных и бунтовщиков. Съёмочная группа подписала также меморандум о взаимопонимании с вещательной компанией Jeju MBC и работает над созданием телепрограммы и рекламной кампании с участием режиссёра, актёров и людей, связанных с событиями “Чечжу 4.3”. Актриса Ём Хе Ран заявила в видеоролике компании: «Я надеюсь, что с помощью теплоты и солидарности мы сможем найти имя для этих трагических событий». Съёмки фильма «Моё имя» завершатся в июне, а показ фильма запланирован приблизительно на 3 апреля 2026 года.