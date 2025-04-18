Ким Хе Юн снимется в фильме ужасов «Сальмокчи»

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15 апреля компания Showbox объявила, что Ким Хе Юн утверждена на главную роль в фильме ужасов с рабочим названием «Сальмокчи» (살목지), съёмки которого начнутся в мае нынешнего года. Увидев на записи с дорожной камеры странный силуэт, съёмочная группа отправляется к водохранилищу Сальмокчи и сталкивается в его водах с чем-то пугающим. Это становится началом ужасающих событий. Актриса Ким Хе Юн исполнит роль главной героини Су Ин, которая во время деловой поездки становится свидетельницей серии необъяснимых происшествий на водохранилище. «Сальмокчи» станет первым фильмом Ким Хе Юн после популярной драмы «Хватай Сон Чжэ и беги» (선재 업고 튀어). Актриса ранее заявила о себе, получив награды «Лучшая новая актриса» на Blue Dragon Film Awards и Grand Bell Awards за роль в независимом фильме 2022 года «Девушка на бульдозере» (불도저에 탄 소녀). Роль Ки Тхэ, который отправляется к водохранилищу вместе с Су Ин, воплотит в жизнь актёр Ли Чжон Вон. Он получил широкую известность благодаря таким дорамам, как «Цветы, цветущие ночью» (밤에 피는 꽃) и «Пьяный роман» (취하는 로맨스). Роль в фильме «Сальмокчи» стала его первой главной ролью в коммерческом кино с момента дебюта. Режиссёром выступит начинающий постановщик Ли Сан Мин, ранее снявший короткометражные фильмы «Пистолет по кругу» (돌림총) и «Хамчжинаби (Человек, приносящий подарки в дом невесты, посылаемые семьёй жениха перед свадьбой)» (함진아비).