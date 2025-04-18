Певица Сон Силь Соль жила в эпоху правления короля Ёнчжо и славилась красивым, мощным и проникновенным голосом, подобным пению сверчка в осеннюю ночь. Она также обладала стойким характером, который помогал ей бесконечно совершенствовать технику вокального исполнения. Об этом и о многом другом вы узнаете в новом выпуске передачи.





Выпуск 682. Певица Сон Силь Соль

* Марш «Тэчхвитха» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Кильнори» – Ансамбль традиционных барабанов «Ныдат»

* Песня «Нольлян» – Ансамбль «Егёль бэнд»

* Песня «Вольчжонмён» - Ким Воль Ха (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором Сим Чхон бросается в воды Индансу – Сон Чхан Сун (вокал)

* Песня, исполнявшаяся во время перекачивания воды на острове Канхвадо – Чо Ён Сын (соло) и вокальный ансамбль

* Песня, исполнявшаяся во время перекачивания воды в уезде Кочхан провинции Чолла-Пукто – Пак Нэ Сун, Чон Ги Ун (вокал)

* Мелодия «Муёнтхап» - Чон Дэ Сок (смычковая центра комунго), Ким Чжон Су (барабан чангу)