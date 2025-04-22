Передача четвёртая: Глобальная сила Республики Корея - образование

«На вопрос о секрете стремительного развития Кореи за последнее столетие я всегда отвечаю: образование».

— бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун





Школа под открытым небом, 1951 год

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Начало обязательного начального образования

Во времена японской оккупации родители, лишённые возможности учить родной язык и письменность, не хотели, чтобы их дети пережили ту же участь. Правительство Республики Корея также признало образование первостепенным приоритетом: право на него было закреплено в Конституции, а в образовательном законодательстве был прописан принцип обязательного начального обучения. 1 июня 1950 года обязательное начальное образование было официально введено по всей стране.





Палаточная школа, 1951 год

ⓒ KBS

Образование, которое не остановила даже война

Даже во время Корейской войны, когда нация оказалась в огне сражений, стремление к обучению не угасло. Несмотря на смертельную угрозу, были организованы школы для беженцев, открыты объединённые университеты военного времени. Параллельно правительство выработало стандарты среднего образования и внедрило систему 6-3-3-4 — шесть лет начального, три года среднего, три года старшего и четыре года высшего образования.