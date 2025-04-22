Передача четвёртая: Глобальная сила Республики Корея - образование

«На вопрос о секрете стремительного развития Кореи за последнее столетие я всегда отвечаю: образование».
— бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
Школа под открытым небом, 1951 год
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Начало обязательного начального образования
Во времена японской оккупации родители, лишённые возможности учить родной язык и письменность, не хотели, чтобы их дети пережили ту же участь. Правительство Республики Корея также признало образование первостепенным приоритетом: право на него было закреплено в Конституции, а в образовательном законодательстве был прописан принцип обязательного начального обучения. 1 июня 1950 года обязательное начальное образование было официально введено по всей стране.
Палаточная школа, 1951 год
ⓒ KBS
Образование, которое не остановила даже война
Даже во время Корейской войны, когда нация оказалась в огне сражений, стремление к обучению не угасло. Несмотря на смертельную угрозу, были организованы школы для беженцев, открыты объединённые университеты военного времени. Параллельно правительство выработало стандарты среднего образования и внедрило систему 6-3-3-4 — шесть лет начального, три года среднего, три года старшего и четыре года высшего образования.
Объединённые университеты военного времени, 1951
ⓒ KBS
Расширение обязательного образования
После подписания Соглашения о перемирии в 1953 году начальное обучение стало обязательным для всех первоклассников, начиная с 1954 года. К 1959 году более 95% детей школьного возраста уже посещали школу. В 1984 году была введена обязательная средняя школа, в 2004 году — её бесплатное обучение, а в 2021 году — полностью бесплатное обучение в старшей школе. За удивительно короткий срок Республика Корея достигла уровня почти всеобщего образования — от начальной школы до университетов, что стало беспрецедентным явлением по мировым меркам.
Образование как основа глобальной Кореи
Уникальная страсть корейцев к обучению, активные инвестиции государства и всесторонняя поддержка общества - всё это обеспечило впечатляющий рост образования как количественный, так и качественный. Именно образование стало движущей силой, сформировавшей современную Корею, открытую миру, уверенную в себе и готовую к будущему.