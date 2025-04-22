Передача третья: Корейская война

Корейская война, 25 июня 1950 года

ⓒ KBS

«Передаём экстренное сообщение. Сегодня на рассвете по всей линии 38-й параллели началось наступление коммунистических войск на юг».

— Новости от 25 июня 1950 года





Начало войны: вторжение с севера

После основания двух отдельных государств — Республики Корея на юге и Корейской Народно-Демократической Республики на севере в 1948 году — идеологическое противостояние на Корейском полуострове лишь усиливалось.

На рассвете 25 июня 1950 года, без объявления войны, Северная Корея внезапно начала полномасштабное наступление. Республика Корея, уступавшая в силах и вооружении, оказалась не готова к атаке и вскоре потеряла Сеул.





Инчхонская десантная операция и перелом в войне

Организация Объединённых Наций расценила действия Северной Кореи как агрессию и приняла решение о военном вмешательстве. К началу августа объединённые силы ООН и южнокорейские войска были вытеснены к северным окраинам Тэгу, и положение стало критическим. Однако 15 сентября успешная высадка войск в Инчхоне изменила ход войны: всего за три дня был освобождён Сеул, а объединённые силы прорвались через 38-ю параллель и начали продвижение на север.





Перемирие 1953 года: остановка, но не завершение

Зимой 1950 года в конфликт вступили китайские войска, что вновь изменило баланс сил. Сеул был вновь захвачен, но затем отбит, а линия фронта стабилизировалась в районе 38-й параллели.

Когда боевые действия приняли затяжной характер, начались переговоры о перемирии. 27 июля 1953 года было подписано Соглашение о перемирии, и вдоль линии фронта была установлена демилитаризованная зона.





Война, которая не завершилась

Корейская война привела к гибели миллионов людей и разделила миллионы семей. Социально-экономические структуры были разрушены, а повседневная жизнь людей — уничтожена до основания. Но самой глубокой раной, оставленной войной, стала национальная разобщённость. Для нашего народа это всё ещё незавершённая история.