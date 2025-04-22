Музыкальные новинки марта 2025 года





Дорогие друзья, несмотря на то, что на дворе уже месяц апрель, второй весенний месяц, по-весеннему солнышко в Корее начало светить буквально на днях, да и вишневые деревья этой весной не торопятся распускать свои прекрасные бутоны. Но день ото дня погода становится все теплее, корейцы наконец-то переоделись из тяжелых пуховиков в легкие пальто, а музыка в их наушниках играет все более веселая. Так что в этом выпуске мы познакомились с первыми весенними новинками, новинками марта, которыми нас порадовали корейские артисты после долгой и необычайно холодной зимы. Сперва мы послушали новую песню бойз-группы TREASURE «YELLOW», но прежде поговорили о них самих. TREASURE дебютировали на сцене в 2020 году, но история группы началась намного раньше, еще в 2013 году. С тех пор состав и название будущего коллектива менялось множество раз, то они были Silver Boys, то Golden Boys. Ребята находились в подвешенном состоянии долгие годы, пока в 2018 году в конце тоннеля не забрезжил свет. YG Entertainment, которые и сегодня продвигают TREASURE, объявили о запуске нового шоу для айдолов «YG TREASURE BOX», направленного на дебют новой группы агентства. По его итогам было сформировано аж три коллектива! Наступила очередная неразбериха, однако, к счастью, все юниты в итоге были объединены в один бойз-бенд, который получил название TREASURE. Дебют группы состоялся в августе 2020 года, в составе 12 человек, но так ребята выступали не долго. Всего через два года TREASURE покинули два участника Масихо (마시호) и Пан Е Дам (방예담). Так что сегодня в коллективе 10 человек: это Xён Сок (현석), Чжи Хун (지훈), Ёси (요시), Чжун Гю (준규), Чжэ Хёк (재혁), Асахи (아사히), То Ён (도영), Харуто (하루토), Чжон У (정우) и Чжон Хван (정환). Что касается новинки от TREASURE, то новый специальный мини-альбом «PLEASURE», о, какая рифма «TREASURE- PLEASURE», увидел свет 7 марта. Возглавила его композиция под названием «YELLOW». Само название, которое переводится «желтый», говорит о том, что песня обещает быть весенней, веселой и легкой. И это предчувствие нас не обмануло! Композиция действительно похожа на весенней солнышко. В ней TREASURE поют о том, что улыбка, голос и вообще одно лишь существование на свете возлюбленной окрашивает их сердца в цвет счастья – желтый.

Свою новинку в марте представила и герлз-группа STAYC. Эти девушки вернулись на сцену со стильным танцевальным треком в жанре фанки-хаус под названием «BEBE». В нарочито небрежной манере девушки поют в припеве «Don't wanna be a bebe», «Не хочу быть твоей малышкой», и эта фраза содержит в себе мощный посыл о желании STAYC отойти от очаровательного и игривого образа, в котором они предстали на сцене впервые. Песня «BEBE» действительно сильно отличается от предыдущих работ STAYC, но нам всегда интересно наблюдать за разными сторонами корейских исполнителей, правда?

Сольная карьера участников EXO продолжает процветать! В марте свою новую сольную работу представил старший участник коллектива Сиумин (시우민). Артист выпустил второй мини-альбом «Interview X», который возглавила песня под забавным названием «WHEE!», продолжившая нашу программу.

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новая песня рок группы Xdinary Heroes «Beautiful Life», новинки трота от Чон Дон Вона (정동원) и Ли Чхан Вона (이찬원) «Цветочный фонарь» (꽃등) и «Клочок облака, что лежал слишком долго» (세월 베고 길게 누운 구름 한 조각), а также песня «Одногодки» (동갑내기) в исполнении дуэта Хо Си и У Чжи из группы Seventeen (호시 X 우지).