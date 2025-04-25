Шоубиз сегодня от 23 апреля

25 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Слабый герой» или «약한영웅 Class 2»

В последнее время среди любителей корейских сериалов только и разговоров про второй сезон нашумевшего сериала «Слабый герой» или «약한 영웅». Напомним, что первый сезон сериала вышел на экраны в 2022 году, и его главным героем является старшеклассник по имени Ён Си Ын (연시은). Он лучший ученик в школе, где унижение, буллинг и травля учащихся считаются абсолютной нормой. Свою внешнюю слабость главный герой полностью компенсирует острым умом и смекалкой. Именно с их помощью Си Ын решается в одиночку бросить вызов школьникам-тиранам. В тот момент его противники понимают, что за щуплым телосложением скрывается настоящий «монстр». Си Ын никогда не нападает первым, но и никогда не останется в стороне, если обижают слабых и беззащитных. В своей борьбе главный герой постепенно приходит к осознанию того, что проблема буллинга в школе, и не только в его, берет свое начало не в ее стенах, но далеко за ее пределами. Первый сезон получил положительные отзывы критиков и зрителей за реалистичное изображение тревожной атмосферы и опасного хода мыслей подростков. Но настоящая популярность пришла к «Слабому герою» гораздо позже, спустя целых три года. Неожиданно в марте этого года первый сезон сериала «Слабый герой» вдруг вновь приковал внимание зрителей со всего мира, заняв 3 место в мировом рейтинге сериалов платформы Netflix. Скорее всего, это было связано с тем, что создатели сериала представили первый трейлер «Слабый герой: Класс 2» чуть ранее в феврале. Тогда же стало известно, что премьера состоится 25 апреля. Известно и то, что актерский состав состоит из талантливых восходящих звезд, которые идеально подходят на роль своих персонажей из оригинального одноименного веб-туна. А к роли Ён Си Ына вернется актер Пак Чжи Хун (박지훈), игра которого в первом сезоне превзошла все ожидания. В 2023 году благодаря ей он даже стал «Лучшим новым актером» на церемонии награждения Blue Dragon Series Awards. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 23 апреля.

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