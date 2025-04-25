Новобрачный Ким Чжон Мин приостановит работу на время медового месяца

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Ким Чжон Мин, участник группы Koyote, отправится в медовый месяц в конце мая. 20 апреля в отеле Shilla в Сеуле состоялось его бракосочетание с бизнесвумен, которая младше его на 11 лет. Ким Чжон Мин сообщил, что не поедет в свадебное путешествие сразу после церемонии. Вместо этого он сначала завершит свой рабочий график, а затем вместе с супругой отправится в романтическое путешествие на юг Франции в конце мая. После плотного расписания - съёмок в многочисленных развлекательных программах и участия в различных мероприятиях - он на время медового месяца сделает трёхнедельную паузу в работе. Поскольку планируется длительная поездка в Европу, Ким Чжон Мин временно приостановит участие в регулярных шоу, таких как «Одна ночь два дня» (1박2일). Перед свадьбой он встретился с журналистами, поделился своими волнениями и выразил надежду на то, что его жизнь изменится к лучшему после заключения брака. Ведущим в первой половине свадебной церемонии выступил Ю Чжэ Сок, а во второй - телеведущие Чо Сэ Хо и Мун Сэ Юн, что создало приятную и тёплую атмосферу на празднике.