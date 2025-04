Дженни исполнила 13 песен на фестивале «Coachella»

ⓒ ODD ATELIER

Дженни из группы BLACKPINK исполнила 13 песен на сцене второй недели масштабного музыкального фестиваля Coachella Valley Music and Arts Festival (далее именуемого Coachella) в Калифорнии. По данным агентства OA Entertainment, 22 апреля на большой сцене Outdoor Theater Дженни исполнила несколько песен из своего первого сольного альбома Ruby, включая Like JENNIE. Зрители горячо приветствовали певицу, громко скандируя её имя. Дженни завершила своё выступление словами: «Большое спасибо, что пришли на моё шоу сегодня. Я никогда не забуду этот вечер». 13 числа Дженни также выступала на фестивале Coachella и стала единственным исполнителем K-pop, попавшим в список Billboard «Самых горячих выступлений первой недели фестиваля Coachella». Клип на заглавную песню Like JENNIE стал горячей темой для обсуждения, заняв 2-е место в рейтинге самых популярных музыкальных клипов на YouTube по всему миру и 3-е место в рейтинге самых популярных видео.