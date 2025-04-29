Проектные группы реалити-шоу «Produce»: I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1





В нашей программе нередко можно услышать фразу «музыкальное шоу на выживание». Эти развлекательные реалити-шоу, в которых молодые таланты соревнуются за место под солнцем, направлены на создание и продвижение новых K-POP коллективов или сольных артистов. Многие начинающие артисты мечтают пробиться в такое шоу, ведь оно дает возможность заявить о себе и обзавестись поклонниками, а также привлечь внимание продюсеров еще до официального дебюта. Даже такие гиганты K-POP, как BTS и TWICE сегодня купаются в лучах славы, потому что когда-то оказались лучшими из лучших. Сегодня почти каждая K-pop группа участвует в такого рода шоу в дебютный период. Но переломным моментом, несомненно, стало мега успешное реалити-шоу «Produce 101». Этот выпуск мы посвятили коллективам, которые дебютировали на сцене, став победителями четырех сезонов программы.

Итак, программа «Produce 101» стартовала в январе 2016 года, став, пожалуй, самым крупномасштабным шоу на телевидении. В нем приняла участие 101 конкурсантка. По правилам шоу все участницы должны были жить вместе, вместе обучаться вокалу, танцам, репу и даже заниматься фитнесом у своих звездных наставников. Повседневная жизнь будущих дебютанток, их обучение, дружба, вражда, слезы побед и поражений приковали всю Корею к экранам. 11 лучших участниц «Produce 101» были выбраны путем зрительского голосования. Так на свет появилась герлз-группа I.O.I. Безумно популярный коллектив выступал лишь один год, а затем по правилам был распущен. Это стало большим горем для поклонников, однако каждая из участниц до сих пор активно занимается творчеством, будь то музыка или кинематограф.

Второй сезон программы «Produce 101» стартовал сразу же после распада I.O.I. в 2017 году и в этот раз был направлен на дебют мужского коллектива. Так же, как и в прошлом сезоне, 101 молодой талант, который жаждал сиять на сцене, боролся за возможность дебюта в проектной группе. Примечательно, что в этом шоу могут принимать участие не только начинающие артисты, но и те, кто уже ведет деятельность на сцене. Так, в «Produce 101 2» появились участники группы NU'EST, которая дебютировала в 2012 году. В ожесточенной борьбе победителями вышли 11 финалистов, которые вместе сформировали бойз-группу Wanna One. Программа «Produce 101» подарила финалистам безоговорочную любовь фанатов, благодаря которой Wanna One стали первыми корейскими артистами, которые дебютировали на крупнейшей концертной площадке Gocheok Sky Dome. К сожалению, несмотря на все протесты, коллектив просуществовал до 2019 года. Но все его участники продолжают выпускать музыку и купаться в любви публики.

Третий сезон франшизы, который получил название «Produce 48» также не заставил себя ждать и стартовал в июле 2018 года. Он стал особенным, потому что был совместной работой создателей «Produce 101» и безумно популярной японской айдол-группы AKB48. Больше всего зрителей заинтриговало участие в шоу японской певицы Мияваки Сакуры. К тому моменту она уже 10 лет успешно выступала как центровая участница подгруппы HKT48, но отказалась от всего ради карьеры корейского айдола. Шоу «Produce 48» завершилось в августе 18 года, и в новую группу IZ*ONE попали 12 лучших участниц. Сегодня бывшие участницы IZ*ONE Чан Вон Ён (자원영) и Ан Ю Чжин (안유진) в IVE, Ким Чхэ Вон (김채원) и Сакура (사쿠라) попали в Le Sserafim, а это самые горячие герлз-группы на данный момент. Остальные участницы IZ*ONE тоже очень популярны, однако все сильно скучают по IZ*ONE, которые распались после года продвижения.

Последний четвертый сезон франшизы «Produce X 101» стартовал в мае 2019 года, и прошел практически незамеченным широкой публикой. В этот раз свои силы снова попробовали талантливые ребята, которые затем сформировали проектную группу X1. В нее вошли 11 победителей шоу. Этот сезон подарил K-POP меньше всего звезд, по-настоящему засияли здесь разве что Чо Сын Ён (조승연) он же певец WOODZ и Мин Хи (민희) из группы Cravity. К сожалению, франшиза «Produce 101» запомнилась всем не только яркими выступлениями, но и манипуляциями с голосованием. Поэтому, скорее всего, четвертый сезон проекта станет завершающим. Но поклонники никогда не забудут коллективы, которые подарило им это шоу.

В этом выпуске прозвучали самые яркие хиты проектных групп шоу «Produce», среди которых «Очень-очень-очень» (너무너무너무) I.O.I, «Energetic» Wanna One, «La Vie en Rose» IZ*ONE, «FLASH» X1 и другие.