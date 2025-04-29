Передача пятая: Телевещание — локомотив K-контента

Золотой век телевидения

1961 год. Начинается эпоха телевидения. Именно тогда в эфир выходит первый канал KBS TV. А в декабре 1980-го — впервые загораются цвета. Цветное телевещание. К 1981 году телевизор стоял уже в восьми из десяти домов. С того момента телевидение стало свидетелем истории. Каждый этап — от военных переворотов до демократических выборов, от Олимпиады до кризисов — проходил перед глазами миллионов зрителей.

Развитие вещания и распространение K-контента

С переходом к многоканальной и мультимедийной модели телевидение стало не просто средством вещания — оно стало окном в мир. Передачи становились разнообразнее, форматы — смелее, а качество — выше. И с каждым годом за пределами страны рос интерес к корейскому контенту. Так телевещание стало силой, стоящей у истоков глобального феномена — K-контента.

Сегодня телевидение Республики Корея — это не просто экраны и частоты. Это — локомотив, который движет культурную волну. И всё это началось с одного радиосигнала в послевоенной тишине. Всё это началось с того дня, когда голос Кореи впервые прозвучал на весь мир — из страны, только начинавшей своё восстановление.