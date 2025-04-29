Передача пятая: Телевещание — локомотив K-контента

Начало телевещания в Республике Корея
15 августа 1953 года. Всего через несколько недель после завершения Корейской войны в эфир выходит радиостанция «Голос свободной Кореи» — предшественница KBS World Radio. Это был не просто голос. Это был призыв: к свободе, к восстановлению, к новому будущему. Так началась история корейского международного вещания. Спустя годы — уже в 1960-х — радиоприёмники стали привычной частью повседневной жизни. На улицах играли радионовости, в домах звучала музыка, а голос диктора стал спутником миллионов. Радио жило. Оно росло вместе со страной.
Открытие Центральной телерадиокомпании
ⓒ KBS
Запуск международного вещания
ⓒ KBS
Эволюция радио
Но с приходом телевидения, казалось, радио уйдёт в прошлое. Однако радио быстро нашло своё новое место. В эпоху автомобилей — это источник дорожной информации. Позже появилось «видимое радио» — формат, в котором радио можно не только слышать, но и видеть. Сегодня радио звучит в смартфонах, а в эфире появляются даже диджеи на базе искусственного интеллекта. Радио не исчезло. Оно просто стало другим.
Золотой век телевидения
1961 год. Начинается эпоха телевидения. Именно тогда в эфир выходит первый канал KBS TV. А в декабре 1980-го — впервые загораются цвета. Цветное телевещание. К 1981 году телевизор стоял уже в восьми из десяти домов. С того момента телевидение стало свидетелем истории. Каждый этап — от военных переворотов до демократических выборов, от Олимпиады до кризисов — проходил перед глазами миллионов зрителей.
Торжественная церемония по случаю основания Корейской телерадиокомпании (KBS)
ⓒ KBS
Начало цветного телевещания — декабрь 1980 года
ⓒ KBS
Развитие вещания и распространение K-контента
С переходом к многоканальной и мультимедийной модели телевидение стало не просто средством вещания — оно стало окном в мир. Передачи становились разнообразнее, форматы — смелее, а качество — выше. И с каждым годом за пределами страны рос интерес к корейскому контенту. Так телевещание стало силой, стоящей у истоков глобального феномена — K-контента.
Сегодня телевидение Республики Корея — это не просто экраны и частоты. Это — локомотив, который движет культурную волну. И всё это началось с одного радиосигнала в послевоенной тишине. Всё это началось с того дня, когда голос Кореи впервые прозвучал на весь мир — из страны, только начинавшей своё восстановление.