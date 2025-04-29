В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» рассказывается о жизни и музыкальном пути выдающегося корейского музыканта Пэк Ин Ёна. В непростые времена, когда традиционная музыка теряла популярность, мастер активно участвовал в её сохранении и развитии, смело совмещая народные инструменты с популярной музыкой и сотрудничая с зарубежными музыкантами. Вы сможете услышать запись живого выступления Пэк Ин Ёна от 1998 года, а также познакомиться с другими традиционными мелодиями.





Выпуск 683. Музыкант Пэк Ин Ён

* Песня «Чукчанманхе» – Сон Чхан Сун (вокал)

* Песня «Странник» – Чан Са Ик (вокал)

* Части «Чачжин тхарён», «Нычжын хвимори» из произведения «Модерн санчжо» – Чон Мин А (цитра каягым)

* Мелодия «Импровизация №2» - Пэк Ин Ён (цитры ачжэн, каягым), Им Дон Чхан (фортепиано), Ким Чхон Ман (барабан чангу)

* Песня «Метаморфозы» – Чхэ Су Хён (вокал)

* Песня «Юсанга» – Ким Хё Чжу (вокал), Юн Со Гён (цитра ачжэн)

* Песня «Весна» - Пак Мин Чжи (вокал)