Шоубиз сегодня от 30 апреля

Самые ожидаемые корейские сериалы второй половины 2025 года

В этом выпуске мы поговорили о сериалах, которые ожидают своего выхода в скором времени, и начали мы с обзора сериала Девятый пазл» или «나인 퍼즐». Детективный триллер «Девятый пазл» рассказывает историю девушки Юн И На (윤이나). 10 лет назад И На стала единственным свидетелем нераскрытого преступления, но, к сожалению, потеряла все воспоминания о той ночи. Именно поэтому детектив Ким Хан Сэм (김한샘) из отдела по борьбе с насильственными преступлениями, который берется за расследование этого дела, считает И На главной подозреваемой и внимательно следит за девушкой на протяжении всех этих 10 лет. По прошествии времени И На становится профайлером, для справки, это специалист, анализирующий поведение людей для выявления характеристик личности, мотивов, намерений и потенциальных действий. Судьба вновь сводит ее с Хан Сэмом, только теперь они не подозреваемый и следователь, а два специалиста, которые должны объединить свои силы в борьбе со злом. Вот только Хан Сэм не поменял свое мнение об И На и ее роли в нераскрытой загадке 10-летней давности.

Сериал «Девятый пазл» привлекает внимание не только захватывающим сюжетом, но и звездным актерским составом. Роль детектива Ким Хан Сэма исполняет один из самых востребованных сегодня актеров Сон Сок Гу (손석구), который известен своими ролями в сериале «Казино» и «Парадокс убийцы». Роль Юн И На сыграла актриса Ким Да Ми (김다미), которую вы могли видеть в сериале «Итхэвон класс» (이태원 클라스) и фильме «Ведьма» (마녀). Кроме того, в сериале появится Ким Сон Гюн (김성균), одной из самых запоминающихся его ролей можно назвать папу-весельчака в сериале «Ответь мне 1988» (응답하라 1988), а в недавнем сериале «Карма» (악연) он предстал уже в совсем другом ампула бандита. «Девятый пазл» будет состоять из 11 эпизодов. Первые 6 из них будут опубликованы на платформе Disney + 21 мая, три следующих появятся 28 мая, а два финальных будут выпущены 4 июня.

Подробнее о предстоящих корейских сериалах второй половины 2025 года вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 30 апреля.

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